快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
雅德尼指出，如今還建議側重資訊科技和通訊服務類股已不合理。美聯社
雅德尼指出，如今還建議側重資訊科技和通訊服務類股已不合理。美聯社

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）如今建議，相較於標普 500 其他成分股，應適度調降「科技七雄」比重，認為企業獲利成長的重心即將出現轉變。

雅德尼說：「愈來愈多競爭對手覬覦七雄豐厚的利潤。」他並指出，標普 500 指數其餘公司的生產力和獲利空間將受益於科技進步，「實際上，每家公司都正在演變為科技公司」。

他在周日發布的研究報告指出，2010 年以來持續建議部位側重資訊科技和通訊服務類股後，如今還建議側重這兩大類股已不合理。他將這兩大類股調回到和大盤相當的比重，並把比重加到金融、工業等產業，同時加碼醫療股。

輝達、Meta、Alphabet 在內的科技七雄股自 2019 年底以來累計大漲超過 600%，同期標普 500 指數的漲幅為 113%。這波漲勢，最初受新冠疫情推動大型科技股需求，最近則由人工智慧熱潮接棒。

雅德尼也認為，在全球各市場相比之下，MSCI 全世界指數配置中持續加碼美股的理由已不多。今年以來，全球其他市場因價位較便宜、美元走弱，以及企業獲利展現韌性的情況下，表現普遍勝過美股。

指數 標普 美股

延伸閱讀

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

輝達GTC盛會明年3月16日舉行 黃仁勳將釋出Vera Rubin最新進展

華爾街力挺…陸股明年續強 看好AI實力、經濟韌性

黃仁勳坦言怕破產 每周仍工作7天

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

日機遭陸火控雷達鎖定挑動動武神經 兩國軍工股應聲大漲

大陸軍機首度以火控雷達鎖定日本軍機，引發東京和北京相互抗議，兩國外交齟齬進一步升溫。兩地軍工股也應聲大漲。

日本上季GPD萎縮幅度比初估更深 但無礙日銀升息之路

日本政府確認第3季經濟萎縮，而且萎縮幅度比最初預期的更深，這為首相高市早苗上個月宣布的刺激方案提供了一些合理論據。

散戶大軍海外買美股 被指拖累匯價 回嗆「不背鍋」

南韓散戶今年破紀錄買入總值310億美元的美股，卻成為韓元走貶的代罪羔羊，讓他們忿忿不平。

風向變了？多頭老將雅德尼建議減碼科技七雄 轉向金融、工業

華爾街長期看多的重量級人物雅德尼（Ed Yardeni）如今建議，相較於標普 500 其他成分股，應適度調降「科技七雄」...

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

「太空資料中心」聽起來科幻，但它可能比我們想像的更快實現。隨著地表資料中心面臨愈來愈多限制，包括土地、能源和地緣政治風險，太空的吸引力將持續上升。這真能成為 AI 能源困境的終極解方嗎？在這場星際算力戰中，掌握硬體命脈的台灣，為何不該自建大型資料中心？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。