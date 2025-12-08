AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
OpenAI如今不再被視為AI技術的領先者，市場開始質疑這家 ChatGPT 的開發商缺乏獲利能力，且必須急速擴張，才能負擔龐大的支出承諾。歐新社
華爾街對AI相關企業的看法正在轉向，焦點全落在兩家公司：OpenAI 評價下修，Alphabet反而走強。

OpenAI如今不再被視為AI技術的領先者，市場開始質疑這家 ChatGPT 的開發商缺乏獲利能力，且必須急速擴張，才能負擔龐大的支出承諾。與此同時，Google 母公司則逐漸成為財力雄厚、在AI各領域都有布局的強勢競爭者。

First Franklin Financial Services 首席市場策略師 Brett Ewing 說：「今年一開始大家還把 OpenAI 當成金童，而 Alphabet 的市況卻完全不同。現在市場對 OpenAI 的態度明顯冷靜許多。」

在這股信心轉變下，OpenAI 陣營的公司股價首當其衝——包括甲骨文（Oracle）、CoreWeave、超微（AMD），甚至微軟、輝達以及持有 OpenAI 11%股份的軟銀，都面臨沉重賣壓。相較之下，Alphabet 走強帶動的不僅是自家股價，相關公司像是博通（Broadcom）、Lumentum、Celestica、以及 TTM Technologies 等公司也同步受惠。

這場轉變的幅度和速度都相當驚人。就在幾周前，OpenAI 仍能引爆任何與其相關公司的股價大漲。如今，跟OpenAI扯上關係反而是個沉重的包袱。由於OpenAI 在這三年AI狂潮、乃至整個股市漲勢中居於核心地位，這場轉變的後座力不可小覷。

Ewing 說：「市場開始看見其中牽涉的複雜融資、交叉投資、債務安排。我相信 Alphabet 生態系也多少存在這些情況，但結果發現，這些交易對OpenAI而言太過誇張。意識到這點之後，市場信心就整個改變了。」

OpenAI 陣營的股票今年雖然上漲 74%，仍表現不俗，卻已不及和 Alphabet 概念股大漲 146%。科技股為主的那斯達克 100 指數今年也上漲 22%。

外界對 OpenAI 的疑慮可回溯到 8 月，當時該公司推出 GPT-5，市場反應卻相當兩極。上月 Alphabet 發表全新的 Gemini 模型並獲得一面倒的好評後，這股質疑聲浪迅速加劇。結果，OpenAI 執行長奧特曼宣布啟動「紅色警戒」，集中資源強化 ChatGPT 的品質，並擱置其他計畫，務求先把這款核心產品拉回到應有的水準。

外界對 Alphabet 的信心不只來自 Gemini，本身即是標普 500 中市值第三大的公司，且握有充裕現金，還擁有完整的相關事業，像是Google Cloud，以及逐漸具備影響力的半導體製造業務。更別說還有Alphabet 在 AI 資料、人才、通路上的優勢，以及 YouTube、Waymo 等營運狀況良好的子公司。

晨星（Morningstar）科技股資深策略師 Brian Colello 說：「現在愈來愈多人認為，Alphabet 手上的條件足以讓它成為 AI 模型開發的主導者。就在幾個月前，市場還把這個位置留給 OpenAI。如今變數更多、競爭更激烈，也更難確定 OpenAI 一定能穩拿這個頭銜。」

在這場競逐中，拿下第一或第二不只是面子問題，對兩家公司本身和其合作夥伴更牽涉龐大的財務影響。舉例來說，若使用者開始轉向 Gemini、拖慢 ChatGPT 的成長腳步，OpenAI 未來要負擔從甲骨文購買雲端運算資源、或向超微採購晶片的成本，就會愈來愈吃力。

反觀 Alphabet 的合作夥伴則因這波 AI 投資熱潮而全面受惠。替 Alphabet 資料中心供應光學零組件的 Lumentum 股價今年已翻漲二倍，躋身羅素 3000 指數表現最強的前 30 檔股票。協助 Alphabet 建置 AI 硬體的 Celestica，今年來股價也大漲 252%。另一方面，負責打造 Alphabet 採用的張量處理器（TPU）的博通（Broadcom），今年以來股價也勁升 68%。

Alphabet概念股今年表現遠勝OpenAI概念股。/擷自彭博
