X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。”

當一位用戶轉發了馬斯克的評論後，他回應道：“我是認真的，不是開玩笑。”

“我熱愛歐洲，但歐盟這個官僚主義的怪物實在令人厭惡，”他在另一篇帖子中補充道。

美國特朗普政府也迅速對歐盟的這一處罰提出批評。

歐盟委員會對X平台的罰款是根據《數字服務法》（DSA）首次對內容違規行為處以罰款。委員會表示，X平台違反了DSA的透明度義務。違規行為包括該平台用於所謂“已驗證賬戶”的“藍色勾號”設計具有欺騙性，在廣告方面缺乏足夠的透明度，以及未能向研究人員提供公共數據訪問權限。

