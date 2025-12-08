快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。”

當一位用戶轉發了馬斯克的評論後，他回應道：“我是認真的，不是開玩笑。”

“我熱愛歐洲，但歐盟這個官僚主義的怪物實在令人厭惡，”他在另一篇帖子中補充道。

美國特朗普政府也迅速對歐盟的這一處罰提出批評。

歐盟委員會對X平台的罰款是根據《數字服務法》（DSA）首次對內容違規行為處以罰款。委員會表示，X平台違反了DSA的透明度義務。違規行為包括該平台用於所謂“已驗證賬戶”的“藍色勾號”設計具有欺騙性，在廣告方面缺乏足夠的透明度，以及未能向研究人員提供公共數據訪問權限。

（法新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。” 當一位用戶轉發

黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由Chat...

美港口業擬延後升級碼頭

雖然美國川普政府已延後對中國大陸製的船岸貨櫃起重機加徵關稅一年，但美國港口營運商仍因為這項關稅的威脅，考慮延後升級碼頭設...

烏軍攻擊商船 黑海船隻戰爭險保費飆升

保險經紀人指出，烏克蘭近來攻擊黑海船隻和港口，已帶動在黑海從事貿易的船隻保費，過去一個月翻漲兩倍，且未來可能繼續攀升。

亞太區發歐元債規模暴增

在美國的高關稅政策下，亞洲經濟體不只正在改變貿易流向，也正日益轉向從其他市場融資，顯示美國總統川普的政策可能傷害了美國在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。