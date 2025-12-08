聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳登金融時報年度人物榜

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓參加亞太經合會活動。（法新社）
輝達執行長黃仁勳十月卅一日在南韓參加亞太經合會活動。（法新社）

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由ChatGPT之父奧特曼撰寫評語，他盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定今日人工智慧（ＡＩ）時代的關鍵基礎。

金融時報編輯部訪問記者、專欄作者與評論員，從政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，評選出廿五名以創新、思想與行動形塑世界的人物，並邀請各領域重量級人士為入選者撰寫評語。

ＡＩ企業OpenAI執行長奧特曼在推薦評語中盛讚黃仁勳具有超前時代的遠見，佩服他在全球意識到ＡＩ革命之前，便義無反顧賭上輝達，押注發展全新運算架構，為今日的數位智慧奠定基礎。

奧特曼談到，黃仁勳與眾不同，不只因為技術判斷準確，而是他以深厚的技術洞察力、毫不鬆懈的執行力，以及對長期基礎設施的投入，持續推動整個產業向前。

奧特曼強調，ＡＩ需求增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」。他形容與黃仁勳合作近十年「極為特別」，並期待繼續一起向前邁進。

榜單其他入選人物還包括美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼、英國軍情六處首位女性局長梅特維利、PayPal共同創辦人提爾與比亞迪資深副總裁李柯等。

延伸閱讀

AI不只會搶飯碗？黃仁勳預言可能催生1新奇職業：機器人服飾會問世

黃仁勳坦言怕破產 每周仍工作7天

黃仁勳榮登金融時報年度人物榜！被讚「賭上輝達」還有這些人也上榜

黃仁勳年捐上億 躋身舊金山歌劇院頂級贊助者

相關新聞

黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由Chat...

金融時報調查：85%經濟學者認為 本周三Fed將降息1碼

據英國金融時報與芝加哥大學布斯商學院對40位經濟學者所做的訪調結果顯示，85%的受訪者表示聯準會（Fed）本周三（10日...

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特將在今年底卸任、交接帥印，但波克夏B股今年來的...

恐釀連鎖反應？伊朗上調油價 漲幅高達「兩美分」

本周初，伊朗政府宣布，自12月6日起，每月加油超過160升，車主必須支付更高的油價。伊朗內閣宣布，從12月6日起，伊朗將實施三級油價制度…

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

蘋果公司正遭遇數十年來最大的人事變動，過去一周就有四名高主管去職，但這波出走潮可能還未止歇，知情人士透露，現在自研晶片戰...

一年內扭轉頹勢！三星本季有望打敗SK海力士 重返DRAM龍頭

南韓媒體報導，三星電子第4季可望打敗勁敵SK海力士，重返全球營收最高的動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商龍頭寶座，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。