個資外洩集體訴訟用戶增加 酷澎恐挨罰8.1億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

電商巨擘酷澎7日表示，警方尚未發現個資外洩造成二次損害的證據。儘管如此，集體訴訟的用戶日增，酷澎恐面臨高額求償，個資保護當局也暗示，可能開罰多達1.2兆韓元（8.1億美元）。

美國上市的酷澎在新通知中表示，「沒有新的資料外洩，本通知意在防範11月29日通報個資外洩後，所可能引發的假冒或網路釣魚等的進一步損害」，警方也證實，目前沒有發現利用外洩個資所造成的二次損害。

酷澎個資外洩事件的潛在法律費用，估計高達16.8兆韓元（114.4億美元），加入集體訴訟要求賠償的顧客持續增加。截至5日，已有逾50萬人在20多個線上社群連署。

律師和產業官員一般建議，依往例每人可獲賠10萬韓元（68美元）。若受影響的3,370萬名顧客，全數加入集體告訴，酷澎的損害賠償總額可達3.37兆韓元。南韓個資保護委員會（PIPC）也暗示，將對酷澎另處高達1.2兆韓元罰款，因這起事件是該公司史上最嚴重案件之一。

個資 酷澎 電商

