快訊

整層全炸爛！板橋府中商圈餐廳凌晨氣爆 4名路人受傷送醫

波克夏表現落後 S&P 500

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特將在今年底卸任、交接帥印，但波克夏B股今年來的表現已落後大盤標普500指數，凸顯投資人信心的變化。

CNBC報導，在巴菲特5月初震撼宣布計劃今年底卸任執行長之前，波克夏B股今年到當時的漲幅，還超越標普500指數22.4個百分點，但經過幾個月來的起伏，波克夏B股今年來的漲幅已落後標普500指數。波克夏B股今年來累計上漲11.3%，遜於標普500指數的16.8%，因此在距離巴菲特接班人亞伯接班還有17個交易日的目前，波克夏B股的績效正落後標普500指數5.5個百分點。這個差距10月29日一度擴大至12.2個百分點，也曾在11月20日一度縮小至0.6個百分點。

這還不是全貌，因為巴菲特喜歡把波克夏的股價表現，與標普500指數加入股息後的表現一起比較，如此一來，標普500的今年來漲幅將再加上1.4個百分點，達到18.2%，高於波克夏將近7個百分點。

波克夏 標普 指數

延伸閱讀

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

95歲巴菲特的最後一封股東信 不教賺錢…只教你怎麼不辜負人生

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。” 當一位用戶轉發

黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由Chat...

美港口業擬延後升級碼頭

雖然美國川普政府已延後對中國大陸製的船岸貨櫃起重機加徵關稅一年，但美國港口營運商仍因為這項關稅的威脅，考慮延後升級碼頭設...

烏軍攻擊商船 黑海船隻戰爭險保費飆升

保險經紀人指出，烏克蘭近來攻擊黑海船隻和港口，已帶動在黑海從事貿易的船隻保費，過去一個月翻漲兩倍，且未來可能繼續攀升。

亞太區發歐元債規模暴增

在美國的高關稅政策下，亞洲經濟體不只正在改變貿易流向，也正日益轉向從其他市場融資，顯示美國總統川普的政策可能傷害了美國在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。