Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
市場已篤定Fed本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。圖為Fed主席鮑爾。（路透）
市場已篤定Fed本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。圖為Fed主席鮑爾。（路透）

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家預期，這次會議可能只會有一名官員提出異議，展現鮑爾調和鼎鼐的能耐，他可能因就業疲弱疑慮而語調略顯鴿派，但也可能向鷹派陣營妥協，在其他文件釋出鷹派訊號。

Fed預定美東時間10日下午2時（台灣時間11日凌晨3時）公布利率決策，芝商所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed本次降息1碼、調降基準利率區間至3.5%-3.75%的機率，超過86%。Fed屆時也將公布最新經濟預測、以及反映官員預估利率落點的利率點狀圖。

在Fed決策前的緘默期之前，Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的12名投票委員中，五人都已反對或質疑進一步降息，致使市場緊盯這次會議是否會出現2019年以來首見的三票以上異議票，並密切關注鮑爾對於決策投票結果的說明。

經濟學家預期，這次會議可能只會有一票異議票，彰顯鮑爾凝聚共識的能力，鮑爾雖可能認同鷹派陣營的憂慮，但褐皮書和ADP就業報告都暗示就業市場疲弱，迄今通膨復熾的跡象也不多，因此鮑爾在決策會後記者會的發言仍可能偏向鴿派，只是他可能透過其他文件釋出鷹派訊號。

Fed在9月公布的利率點狀圖暗示，官員預測2026年只會再降息1碼，經濟學家則預期明年將降2碼，若本月公布的利率點狀圖維持降1碼的預測、搭配上調今、明兩年的經濟成長預測，都將釋出更強力的鷹派訊號。

不過，鮑爾主席任期將在明年5月屆滿，在本月會議後，Fed版「誰是接班人」大戲才剛開始，因為總統川普將在明年初公布新主席的提名人選，目前以國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特呼聲最高，若他最快2月加入Fed理事會，將讓鮑爾提前實質「跛腳」，市場關注重點將轉向哈塞特的發言。

哈塞特上周表示，Fed本周應該降息1碼，並且希望利率水準長期能「降到低得多」。他也迴避若接任Fed主席，可能再推動降息多少的問題，只說Fed主席的職責是「高度回應數據」，權衡利率調整對通膨與就業的影響。

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。” 當一位用戶轉發

黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由Chat...

美港口業擬延後升級碼頭

雖然美國川普政府已延後對中國大陸製的船岸貨櫃起重機加徵關稅一年，但美國港口營運商仍因為這項關稅的威脅，考慮延後升級碼頭設...

烏軍攻擊商船 黑海船隻戰爭險保費飆升

保險經紀人指出，烏克蘭近來攻擊黑海船隻和港口，已帶動在黑海從事貿易的船隻保費，過去一個月翻漲兩倍，且未來可能繼續攀升。

亞太區發歐元債規模暴增

在美國的高關稅政策下，亞洲經濟體不只正在改變貿易流向，也正日益轉向從其他市場融資，顯示美國總統川普的政策可能傷害了美國在...

