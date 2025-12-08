快訊

美港口業擬延後升級碼頭

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

雖然美國川普政府已延後對中國大陸製的船岸貨櫃起重機加徵關稅一年，但美國港口營運商仍因為這項關稅的威脅，考慮延後升級碼頭設備。

美國估計，美國港口使用的起重機有八成產自中國，前總統拜登去年已對陸製起重機課徵25%關稅，川普政府今年計劃再加徵100%關稅，不過川普政府最近中國大陸敲定貿易戰休兵一年的協議後，也暫緩加徵這些關稅一年。

不過，原本打算升級碼頭設備的美國港口營運商依然裹足不前，因為暫緩課徵的時間太短，從下單到交貨至少需要兩年時間，而且川普的貿易政策變化莫測。

航運業主管表示，港口業者考慮透過升級技術系統或擴大起重機，裝卸更大貨櫃輪載運的貨櫃，延長現有設備的使用壽命。負責安裝、維護及升級美國西岸港口起重機的港口工業服務公司（HIS）營運長麥卡錫說，港口營運商幾乎已停止對中國大陸起重機下單，尋找延長現有設備使用壽命之道。

美國港務局協會（AAPA）資料顯示，在中國大陸以外，只有三家公司船岸貨櫃起重機能透過國際採購，但比陸製起重機貴至少15%。

重機 美國

