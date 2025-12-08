快訊

烏軍攻擊商船 黑海船隻戰爭險保費飆升

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

保險經紀人指出，烏克蘭近來攻擊黑海船隻和港口，已帶動在黑海從事貿易的船隻保費，過去一個月翻漲兩倍，且未來可能繼續攀升。

英國金融時報（FT）報導，黑海是穀物和石油等大宗商品重要貿易區，烏克蘭特種部隊攻擊俄羅斯諾沃羅西斯克港（Novorossiysk）等基礎設施，導致穿越黑海的船隻戰爭風險保險成本大增。

保險經紀商Marsh海運及貨物主管貝克（Marcus Baker）表示，戰爭險保費已從11月初船隻價值的0.25%-0.3%左右，上漲到上周的0.5%-0.75%，又以黑海俄羅斯海域的漲幅最大。

另一家業者的大宗商品保險經紀人也透露，客戶保險價格已漲逾兩倍，與俄羅斯有關的油輪漲幅最大，其次是與俄國相關散裝船。

貝克說：「俄羅斯會推升對烏克蘭情勢，該區保險費用可能進一步上漲。」

海事安全專家透露，烏克蘭這波攻勢已讓油輪船主感到不安，擔心即使是從事「合法貿易」的船也會成為箭靶。

這名專家也表示，船主憂心衝突升溫可能促使俄羅斯採取報復手段，打擊烏克蘭氨及穀物出口。

