亞太區發歐元債規模暴增

在美國的高關稅政策下，亞洲經濟體不只正在改變貿易流向，也正日益轉向從其他市場融資，顯示美國總統川普的政策可能傷害了美國在籌資市場的主宰地位。

彭博彙整數據顯示，亞太企業和政府今年發行的歐元計價債券規模，暴增75%至864億歐元（1,007億美元），在所發行的歐元債和美元債占比，達到創最高的23%，比去年提高6個百分點。

數據顯示，多樁亞洲發行歐元債券的交易，在發行當周都是歐洲公開聯貸市場的超額認購榜首。

雖然亞太政府和企業發行的債券仍以美元計價為主，今年來發行的美元債也增長29%，但美元計價債券的占比已下滑，以美元融資的優勢可能逐漸減弱。滙豐亞太債券資本市場共同主管丹尼爾．金（音譯）認為，今年來歐元債發行交易激增，是來自許多戰略動機的匯聚，不只是以往慣例再融資。