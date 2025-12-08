歐盟課碳邊境稅範圍擴大 下月起實施 防堵廠商躲避碳稅

歐盟官員透露，歐盟將擴大碳邊境調整稅（CBAM）的實施範圍，明年元旦起擴及進口汽車車門、園藝工具、洗衣機及廚用爐具，並將對歐洲出口商提供補貼。

英國金融時報（FT）報導，歐盟預定12月公布CBAM的審議結果，歐盟官員表示，公布時間可能延後一周，但堅信將在今底前公布，明年元旦起生效。

歐盟對七類碳密集進口產品實施CBAM，包括鋁、鋼產品及肥料，以免廉價產品湧入歐盟，重創已受嚴格氣候規範、並須支付溫室氣體排放費用的歐盟重工業。根據歐盟的碳排量交易體系，歐盟業者每排放1公噸二氧化碳，要支付約80歐元碳稅。

歐盟將CBAM擴及多種下游產品以及原料，是要防止進口商在土耳其或其他鄰近國家建立生產設施，將原料加工成最終產品，以躲避碳稅。歐盟執委會將決定如何計算進口商必須支付的稅額，但金額不會與歐盟本身的碳稅相同。

但一些產業對歐盟擴大CBAM範圍持審慎立場。ACEA汽車團體警告，此舉可能提高供應鏈成本，並加重政府負擔。歐洲太陽能協會（SPE）表示，擴大實施範應採取漸進式，讓企業能「適應，不致造成產品短缺或價格驟然大漲」。

但歐盟家庭製造業者協會（Applia）表示，範圍擴及下游產品將確保「全世界的公平競爭」。重工業者則主張，上個月提出的草案對碳足跡較高國家太過慷慨。

這項議案也將建立歐盟出口商補貼計畫，以確保歐盟業者不會被進口品重傷，以及產品出口時遭遇競爭劣勢。儘管中國大陸和印度都已抗議歐盟的CABM，但歐盟堅持不會給予豁免。