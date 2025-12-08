快訊

歐盟課碳邊境稅範圍擴大 下月起實施 防堵廠商躲避碳稅

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
歐盟官員透露，歐盟將擴大碳邊境調整稅（CBAM）的實施範圍。（美聯社）
歐盟官員透露，歐盟將擴大碳邊境調整稅（CBAM）的實施範圍，明年元旦起擴及進口汽車車門、園藝工具、洗衣機及廚用爐具，並將對歐洲出口商提供補貼。

英國金融時報（FT）報導，歐盟預定12月公布CBAM的審議結果，歐盟官員表示，公布時間可能延後一周，但堅信將在今底前公布，明年元旦起生效。

歐盟對七類碳密集進口產品實施CBAM，包括鋁、鋼產品及肥料，以免廉價產品湧入歐盟，重創已受嚴格氣候規範、並須支付溫室氣體排放費用的歐盟重工業。根據歐盟的碳排量交易體系，歐盟業者每排放1公噸二氧化碳，要支付約80歐元碳稅。

歐盟將CBAM擴及多種下游產品以及原料，是要防止進口商在土耳其或其他鄰近國家建立生產設施，將原料加工成最終產品，以躲避碳稅。歐盟執委會將決定如何計算進口商必須支付的稅額，但金額不會與歐盟本身的碳稅相同。

但一些產業對歐盟擴大CBAM範圍持審慎立場。ACEA汽車團體警告，此舉可能提高供應鏈成本，並加重政府負擔。歐洲太陽能協會（SPE）表示，擴大實施範應採取漸進式，讓企業能「適應，不致造成產品短缺或價格驟然大漲」。

但歐盟家庭製造業者協會（Applia）表示，範圍擴及下游產品將確保「全世界的公平競爭」。重工業者則主張，上個月提出的草案對碳足跡較高國家太過慷慨。

這項議案也將建立歐盟出口商補貼計畫，以確保歐盟業者不會被進口品重傷，以及產品出口時遭遇競爭劣勢。儘管中國大陸和印度都已抗議歐盟的CABM，但歐盟堅持不會給予豁免。

歐盟 元旦 碳排量

相關新聞

Fed本周將降息1碼 市場關注提出異議官員人數、政策展望及鮑爾談話

市場已篤定美國聯準會（Fed）本周將降息1碼，主要關注對決策提出異議的決策官員人數、明年利率展望及主席鮑爾談話。經濟學家...

X被罰款1.2億歐元 馬斯克對歐盟火力全開

（德國之聲中文網）歐盟上周五因X違反歐盟數字法規對其處以1.2億歐元罰款後，埃隆·馬斯克在他的X賬號上發帖稱：“歐盟應該解散，主權應歸還給各個國家，這樣政府才能更好地代表人民。” 當一位用戶轉發

黃仁勳登金融時報年度人物榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜，評選二○二五年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳入列，並由Chat...

美港口業擬延後升級碼頭

雖然美國川普政府已延後對中國大陸製的船岸貨櫃起重機加徵關稅一年，但美國港口營運商仍因為這項關稅的威脅，考慮延後升級碼頭設...

烏軍攻擊商船 黑海船隻戰爭險保費飆升

保險經紀人指出，烏克蘭近來攻擊黑海船隻和港口，已帶動在黑海從事貿易的船隻保費，過去一個月翻漲兩倍，且未來可能繼續攀升。

亞太區發歐元債規模暴增

在美國的高關稅政策下，亞洲經濟體不只正在改變貿易流向，也正日益轉向從其他市場融資，顯示美國總統川普的政策可能傷害了美國在...

