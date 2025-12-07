金融時報調查：85%經濟學者認為 本周三Fed將降息1碼
據英國金融時報與芝加哥大學布斯商學院對40位經濟學者所做的訪調結果顯示，85%的受訪者表示聯準會（Fed）本周三（10日）將降息1碼，以因應勞動市場正在轉弱的疑慮。
數位地區性聯邦準備銀行總裁已經示，他們不支持10月降息，但願意支持在本周降息，因為服務業部門的通膨僅緩步爬行。
不過絕大多數學者認為Fed決策官員幾乎確定將分裂投票，只有一位受訪者表示12位有投票權的官員將一致通過降息，60%的受訪者表示將有兩張「異議」票，另外三分之一的受訪者認為將有3張或更多的「異議」票。
48%的受訪學者認為Fed應將控制通膨放在優先位置，只有5%認為應聚焦於就業，其他學者則表示Fed應該一兼二顧。
