「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特將在今年底卸任、交接帥印，但波克夏B股今年來的表現已落後大盤標普500指數，凸顯投資人信心的變化。

CNBC報導，在巴菲特5月初震撼宣布計劃今年底卸任執行長之前，波克夏B股今年到當時的漲幅，還超越標普500指數22.4個百分點，但經過幾個月來的起伏，波克夏B股今年來的漲幅已落後標普500指數。

波克夏B股今年來累計上漲11.3%，遜於標普500指數的16.8%，因此在距離巴菲特接班人亞伯接班還有17個交易日的目前，波克夏B股的績效正落後標普500指數5.5個百分點。這個差距10月29日一度擴大至12.2個百分點，也曾在11月20日一度縮小至0.6個百分點。

這還不是全貌，因為巴菲特喜歡把波克夏的股價表現，與標普500指數加入股息後的表現一起比較，如此一來，標普500的今年來漲幅將再加上1.4個百分點，達到18.2%，高於波克夏將近7個百分點。