快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特。美聯社
波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特。美聯社

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特將在今年底卸任、交接帥印，但波克夏B股今年來的表現已落後大盤標普500指數，凸顯投資人信心的變化。

CNBC報導，在巴菲特5月初震撼宣布計劃今年底卸任執行長之前，波克夏B股今年到當時的漲幅，還超越標普500指數22.4個百分點，但經過幾個月來的起伏，波克夏B股今年來的漲幅已落後標普500指數。

波克夏B股今年來累計上漲11.3%，遜於標普500指數的16.8%，因此在距離巴菲特接班人亞伯接班還有17個交易日的目前，波克夏B股的績效正落後標普500指數5.5個百分點。這個差距10月29日一度擴大至12.2個百分點，也曾在11月20日一度縮小至0.6個百分點。

這還不是全貌，因為巴菲特喜歡把波克夏的股價表現，與標普500指數加入股息後的表現一起比較，如此一來，標普500的今年來漲幅將再加上1.4個百分點，達到18.2%，高於波克夏將近7個百分點。

波克夏 標普 指數 巴菲特

延伸閱讀

00955是巴菲特送給投資人最後的大禮！達人：成分股將5大商社全包了

別信巴菲特！富爸爸作者清崎：不碰央行印出來的「假」錢 儲蓄是件蠢事

巴菲特最被誤解卻最具代表性的策略：為什麼他要買下那些無聊、看似過時的事業？

95歲巴菲特的最後一封股東信 不教賺錢…只教你怎麼不辜負人生

相關新聞

數十年最大出走潮？蘋果4高管接連離職 下一位恐是自主晶片計畫核心人物

蘋果公司正遭遇數十年來最大的人事變動，過去一周就有四名高主管去職，但這波出走潮可能還未止歇，知情人士透露，現在自研晶片戰...

評美中效率落差大！黃仁勳：美建資料中心花三年 陸一個周末蓋好醫院

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在11月底表示，中國大陸領先美國的人工智慧（AI）基礎設施優勢，主要在營建與能源，美國要...

「股神」掌帥印最後一年 波克夏B股今年來績效遜於標普500指數

有「股神」美譽的波克夏（Berkshire Hathaway）執行長巴菲特將在今年底卸任、交接帥印，但波克夏B股今年來的...

AI不只會搶飯碗？黃仁勳預言可能催生1新奇職業：機器人服飾會問世

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳預期，人工智慧（AI）將以漸進的方式普及，AI相關裁員不會突然激增，但這不代表AI不會徹底改變就業市場...

恐釀連鎖反應？伊朗上調油價 漲幅高達「兩美分」

本周初，伊朗政府宣布，自12月6日起，每月加油超過160升，車主必須支付更高的油價。伊朗內閣宣布，從12月6日起，伊朗將實施三級油價制度…

一年內扭轉頹勢！三星本季有望打敗SK海力士 重返DRAM龍頭

南韓媒體報導，三星電子第4季可望打敗勁敵SK海力士，重返全球營收最高的動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商龍頭寶座，主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。