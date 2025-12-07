一年內扭轉頹勢！三星本季有望打敗SK海力士 重返DRAM龍頭

南韓媒體報導，三星電子第4季可望打敗勁敵SK海力士，重返全球營收最高的動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商龍頭寶座，主要受惠於該公司已縮短與SK海力士的高頻寬記憶體（HBM）技術差距，加上人工智慧（AI）基建投資熱潮帶動傳統DRAM價格上漲。

南韓多家大型券商估計，三星電子本季營業利益將超過18兆韓元（122億美元），遠優於市場預期，旗下管理半導體事業的裝置解決方案部門，營業利益更估年增422%到15.1兆韓元。

這份獲利驚喜可望能讓三星電子重奪全球DRAM市場龍頭寶座，把SK海力士擠到第二名。

三星電子今年第1季將此頭銜讓給領先HBM市場的SK海力士，且第2季持續落後，但三星電子透過加速HBM生產和改善良率，第3季已縮短與SK海力士的技術差距。

TrendForce估計，SK海力士第3季DRAM市占率為33.2%，只比三星電子的32.6%高出0.6個百分點，差距遠小於第2季的6個百分點。因此，南韓分析師廣泛預估，三星電子本季將奪回DRAM市場龍頭地位。

三星電子業績復甦的另一個重要因素，是通用DRAM價格大漲。隨著全球雲端服務供應商競相增建AI資料中心，晶片廠商已把產能日益配置到HBM和其他先進記憶體，導致傳統DRAM供應吃緊。

DRAMeXchange數據顯示，8GB電腦用DDR4記憶體的11月均價比10月大漲15.7%至8.1美元，為2018年9月來首次漲破8美元，和3月低點1.35美元差了近六倍。

TrendForce預估，通用DRAM價格第4季將飆漲45%-50%，包括HBM在內的整體DRAM價格則看漲50%-55%。