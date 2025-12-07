快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
岩田松雄指出，日常生活中如回信、搭電梯等微小習慣的「改善」，長期下來能累積出巨大的成效。示意圖／ingimage
岩田松雄指出，日常生活中如回信、搭電梯等微小習慣的「改善」，長期下來能累積出巨大的成效。示意圖／ingimage

電梯時，你會習慣先按「樓層鍵」還是「關門鍵」？這個看似無意識的小動作，竟能反映出一個人的工作能力與時間觀念。日本企業管理專家、前星巴克日本執行長岩田松雄指出，職場菁英通常會選擇「先按關門」，這個順序背後代表的並非急躁，而是一種極致的效率思維，長期累積下來的差距將超乎想像。

據日媒《PRESIDENT Online》報導，擁有日產汽車（Nissan）、日本可口可樂、日本星巴克執行長等亮眼履歷的岩田松雄分析，對於時間管理高手而言，搭電梯的最佳策略是「一進去先按關門鍵，另一隻手同時去按樓層鍵」。他解釋，電梯門的關閉需要緩衝時間，若先按關門，在門作動的幾秒空檔內去按樓層，完全不會耽誤電梯啟動；反之，若先按樓層再按關門，則會白白浪費掉中間的反應秒數。雖然單次可能只差0.x秒，但若以每天搭乘數十次、累積一年來計算，這些流失的時間相當可觀。

岩田松雄的這套「0.x秒哲學」，源自於他職涯初期在日產汽車工廠的訓練，當時負責生產管理的他在工廠手握碼錶，進行嚴格的「動作分析」，目的就是為了找出產線上的冗餘，透過微小的「改善」（Kaizen）來縮短工時。他認為，企業資源中，人力、金錢都能再生，唯獨「時間」是無法挽回的稀缺資源。因此，能同時做的事就同步處理（如按鍵），能省下的秒數絕不浪費。

這種效率思維也延伸至岩田松雄的日常生活與工作習慣。他舉例，像是洗澡時的動作順序、走路時如何獲取資訊，甚至是處理電子郵件的方式，都能看出一個人是否具備「時間成本」概念。他說自己堅持收到信件「立刻回覆」、信件標題要讓對方「一眼看懂重點」，絕不讓工作停滯在自己手中。

岩田松雄強調，真正的菁英並非總是匆忙，而是懂得在每個微小細節中勝出，將每一秒鐘都視為珍貴的資產。

搭電梯先按什麼鍵？日本前星巴克CEO揭「黃金順序」：看出你是否為人才

