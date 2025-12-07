丹麥出售F-16交付阿根廷 首批6架戰機低空飛越首都

首批由丹麥出售的F-16戰機6日飛抵阿根廷，以低空編隊飛越布宜諾斯艾利斯市中心後，降落科爾多瓦省（Cordoba）空軍基地。1982年福克蘭群島戰後，阿根廷長期受西方軍售限制，2024年米雷伊就任後，在美國協調下完成採購，恢復現代化戰機戰力。

根據官方資料，6架戰機於11月28日自丹麥沃延斯（Vojens）起飛，經西班牙薩拉戈薩（Zaragoza）空軍基地及加那利群島甘多（Gando）基地中途降落，並在美國空軍KC-135空中加油機支援下橫越大西洋，於6日抵達阿根廷。飛行期間由丹麥技術人員負責操作與技術支援。

美國駐阿根廷大使館表示，美方在整個採購過程中提供支持，批准美製戰機由丹麥轉移，並提供4000萬美元（約新台幣12.5億元）外國軍事融資（FMF），協助支付總額約5.6億美元對外軍售（FMS）方案的頭期款。美方也將提供飛行訓練、維修支援及後勤保障，其餘款項由阿根廷政府負擔。

阿根廷空軍指出，首批戰機已進駐科爾多瓦基地，標誌阿根廷空軍現代化進程的重要階段。交付計畫分為4期，每年預計於12月接收6架戰機，目標於2028年前完成24架交付。相關戰機初期將於科爾多瓦里奧夸爾托（Rio Cuatro）執行任務，後續將移駐坦迪（Tandil）基地作為永久部署地。

總統米雷伊（Javier Milei）6日在科爾多瓦省出席儀式時表示，F-16的到來象徵阿根廷空軍恢復超音速作戰能力。米雷伊批評過去左翼基西納派（Kirchnerismo）長期以軍政府獨裁時期的歷史作為政治工具，影響國防預算決策與軍備更新進程。

阿根廷自2015年幻象3型（Mirage III）戰機退役後，長期缺乏現代化戰鬥機。前政府曾評估採購中國JF-17戰機，但最終未成案。

戰機飛越首都期間，阿根廷民眾沿途自發聚集觀看。部分民眾向當地媒體表示，希望國防設備能夠持續現代化。