快訊

周休三日有譜？政府延後回應 上班族揭「代價」：這些日子恐不保

8歲兒霸凌案再延燒！賴瑞隆開記者會哽咽道歉：將安排兒子轉學

丹麥出售F-16交付阿根廷 首批6架戰機低空飛越首都

中央社／ 布宜諾斯艾利斯6日專電

首批由丹麥出售的F-16戰機6日飛抵阿根廷，以低空編隊飛越布宜諾斯艾利斯市中心後，降落科爾多瓦省（Cordoba）空軍基地。1982年福克蘭群島戰後，阿根廷長期受西方軍售限制，2024年米雷伊就任後，在美國協調下完成採購，恢復現代化戰機戰力。

根據官方資料，6架戰機於11月28日自丹麥沃延斯（Vojens）起飛，經西班牙薩拉戈薩（Zaragoza）空軍基地及加那利群島甘多（Gando）基地中途降落，並在美國空軍KC-135空中加油機支援下橫越大西洋，於6日抵達阿根廷。飛行期間由丹麥技術人員負責操作與技術支援。

美國駐阿根廷大使館表示，美方在整個採購過程中提供支持，批准美製戰機由丹麥轉移，並提供4000萬美元（約新台幣12.5億元）外國軍事融資（FMF），協助支付總額約5.6億美元對外軍售（FMS）方案的頭期款。美方也將提供飛行訓練、維修支援及後勤保障，其餘款項由阿根廷政府負擔。

阿根廷空軍指出，首批戰機已進駐科爾多瓦基地，標誌阿根廷空軍現代化進程的重要階段。交付計畫分為4期，每年預計於12月接收6架戰機，目標於2028年前完成24架交付。相關戰機初期將於科爾多瓦里奧夸爾托（Rio Cuatro）執行任務，後續將移駐坦迪（Tandil）基地作為永久部署地。

總統米雷伊（Javier Milei）6日在科爾多瓦省出席儀式時表示，F-16的到來象徵阿根廷空軍恢復超音速作戰能力。米雷伊批評過去左翼基西納派（Kirchnerismo）長期以軍政府獨裁時期的歷史作為政治工具，影響國防預算決策與軍備更新進程。

阿根廷自2015年幻象3型（Mirage III）戰機退役後，長期缺乏現代化戰鬥機。前政府曾評估採購中國JF-17戰機，但最終未成案。

戰機飛越首都期間，阿根廷民眾沿途自發聚集觀看。部分民眾向當地媒體表示，希望國防設備能夠持續現代化。

阿根廷 戰機 空軍

延伸閱讀

中日戰機沖繩公海上空爆衝突 中機兩度雷達照射 做好射擊準備

陸反控日本自衛隊飛機 多次抵近共軍訓練海空域滋擾

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

相關新聞

路博邁：聯準會本周與明年Q1各降息一次 終端利率約3%至3.25%

美國聯準會本周將舉行今年最後一次FOMC會議，路博邁固定收益客戶投資組合經理人布雷西（Tobias Bracey）指出，...

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

荷蘭演員、喜劇演員兼製作人艾琳范德費爾登(Eline Van der Velden)透過人工智慧(AI)工具生成女演員「...

黃仁勳坦言怕破產 每周仍工作7天

人工智慧晶片巨擘輝達公司(NVIDIA)執行長黃仁勳近日受訪表示，自己仍帶著焦慮心情經營公司，甚至害怕破產，他至今還是一...

AI取代我的工作？AWS技術長：做好一件事就不用怕

亞馬遜旗下雲端大廠AWS年度盛會「re:Invent」最近在拉斯維加斯舉行，AWS技術長佛格斯(Werner Vogel...

估值上看8000億美元 SpaceX有望成全球最具價值私企

太空探索科技公司（SpaceX）正與投資人商議出售股份，若達成交易，將使馬斯克的這家火箭製造商估值達8000億美元，一舉...

黃仁勳榮登金融時報年度人物榜！被讚「賭上輝達」還有這些人也上榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜（Influence List），評選在2025年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。