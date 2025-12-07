快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳榮登金融時報年度人物榜！被讚「賭上輝達」還有這些人也上榜

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳11月19日出席在華府舉行的美沙投資論壇。路透
輝達執行長黃仁勳11月19日出席在華府舉行的美沙投資論壇。路透

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜（Influence List），評選在2025年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，輝達執行長黃仁勳風光入列，並由ChatGPT之父奧特曼撰寫評語，盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定今日AI時代的關鍵基礎。

金融時報編輯部訪問記者、專欄作者與評論員，從政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，評選出25名以創新、思想與行動形塑世界的人物，並邀請各領域重量級人士為入選者撰寫評語。

人工智慧企業OpenAI執行長奧特曼在推薦評語中盛讚黃仁勳具有超前時代的遠見，佩服他在全球意識到AI革命之前，便義無反顧賭上輝達、押注發展全新的運算架構，為今日的數位智慧奠定基礎。

奧特曼談到，黃仁勳之所以與眾不同，不只因為技術判斷準確，而是他以深厚的技術洞察力、毫不鬆懈的執行力，以及對長期基礎設施的投入，持續推動整個產業向前。

奧特曼強調，AI需求增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」。他形容與黃仁勳合作近十年「極為特別」，並寫道「是時候繼續打造下去」。

除此之外，榜單其他入選人物還包括美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）、英國軍情六處首位女性局長梅特維利（Blaise Metreweli）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）與比亞迪資深副總裁李柯（Stella Li）等。

奧特曼 英國 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳年捐上億 躋身舊金山歌劇院頂級贊助者

OpenAI反擊傳提前推新模型 CEO奧特曼聲稱在內部評估中領先對手

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

相關新聞

黃仁勳榮登金融時報年度人物榜！被讚「賭上輝達」還有這些人也上榜

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜（Influence List），評選在2025年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，...

估值上看8000億美元 SpaceX有望成全球最具價值私企

太空探索科技公司（SpaceX）正與投資人商議出售股份，若達成交易，將使馬斯克的這家火箭製造商估值達8000億美元，一舉...

無論AI泡沫爆不爆 專家建議：這類投資人現在就該賣股出場

美國經濟和股市似正走到轉折點，前路吉凶不明。有人警告人工智慧（AI）泡沫蠢蠢欲爆，崩盤在即；也有人歡呼AI將帶動經濟脫胎...

降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美國股市上周五（5日）繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在Fed...

國際銀價再觸及新高

國際銀價5日盤中再創歷史新高，也是連續第二周周線上揚，反映指數股票型基金（ETF）的強勁買盤，正為銀價的凌厲漲勢增添柴火...

美國9月PCE年增2.8% 低於預期Fed本周降息亮綠燈

美國商務部經濟分析局5日公布因政府停擺而延後的9月通膨報告，結果顯示核心個人消費支出（PCE）平減指數年增2.8%，略低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。