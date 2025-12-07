市場靜待本周FOMC決策 為全球股市風向球

美股5日收高，輝達股價下跌0.53%，台積電ADR上漲0.61%。法人指出，市場靜待9日至10日聯邦公開市場委員會（FOMC）決策會議，將是全球股市後續走勢重要風向球。

美股道瓊工業指數5日終場上漲104.05點或0.22%，收在47954.99點；標準普爾500指數上漲13.28點或0.19%，收在6870.40點；以科技股為主的那斯達克指數上漲72.99點或0.31%，收在23578.13點；費城半導體指數上漲78.867點或1.09%，收在7294.836點。

觀察台股三大法人5日籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超新台幣368.78億元，連4買；自營商也加碼56.49億元，僅投信小幅減碼4.94億元。

個股方面，外資買超前3名為聯電5萬4562張、台新新光金3萬8009張及南亞科2萬2512張；外資賣超前3名為友達1萬9938張、宏碁1萬8417張、華航1萬7242張。

根據美國商務部5日發布數據顯示，全美9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%，符合市場預期。分析師認為，通膨並未失控，聯準會（Fed）未來可能更有空間降息。

資深分析師簡伯儀向中央社記者表示，台股持續朝28000點整數關卡邁進，目前股價維持在短期均線之上，線型架構仍偏向多方；技術指標中目前的KD、RSI（相對強弱指數）指標都維持偏多走勢，加上12月是集團及投信作帳題材，市場氣氛相對正面。