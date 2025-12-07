估值上看8000億美元 SpaceX有望成全球最具價值私企

快訊

中央社／ 紐約6日綜合外電報導
太空探索科技公司（SpaceX）正與投資人商議出售股份，若達成交易，將使馬斯克的這家火箭製造商估值達8000億美元，一舉超越阿特曼的OpenAI，成為全球最有價值的新創公司。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，衛星網路服務星鏈（Starlink）母公司SpaceX近幾日與投資人接觸，探詢他們是否有意以該公司目前4000億美元估值的兩倍價格進行股權交易。

SpaceX近年來約每6個月在二級市場出售股票，允許現有投資人和員工賣出手中的股份。透過這些交易，這家已有23年歷史的私人企業，得以讓支持者兌現持股收益。

若估值達到8000億美元，SpaceX將重奪全球最有價值私人科技公司的地位，超越最近估值5000億美元的OpenAI。

馬斯克（Elon Musk）的公司一直是商業太空探索火箭的領先開發商，並且擁有星鏈衛星網路服務。

在該集團估值從去年年中到今年7月翻倍後，這個新目標價格代表著更進一步的驚人加速。透過這些交易，投資人押注馬斯克的技術優勢以及他與美國總統川普的關係，將會擴大他相對於競爭對手的優勢。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）率先報導這一新的目標估值。

馬斯克今天在社群平台X上發文，否認公司正在籌集資金。

他寫道：「SpaceX多年來一直保持現金流為正，並每年進行兩次定期股票回購，為員工和投資者提供流動資金。」

