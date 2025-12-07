Fed可望降息 鮑爾談話成最大變數

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美股上周五繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在聯準會今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。

延遲公布的九月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數年增百分之二點八，符合市場所料。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息機率高達百分之八十七。華爾街也預料美國總統川普明年初公布新任聯準會主席人選後，二○二六年會有更多次降息。

Certuity投資長威爾契說：「更重要的是鮑爾在會議後有關二○二六年利率可能路徑的談話。」

美國銀行策略師哈奈特則警告，如果聯準會本周發出鴿派訊號，當前樂觀氣氛會面臨考驗，因為這可能暗示經濟成長減速比預期嚴重，「聯準會鴿派降息導致長期公債湧現賣壓，是唯一能終結耶誕上漲行情的因素」。

鮑爾任期到明年五月屆滿。Mercer Advisors投資管理副總裁克拉考爾說：「我認為市場更關注的是接下來誰會上任？這個人是否真的會主導降息，甚至在一定程度上無視數據走向？」

除聯準會決策外，投資人也關注人工智慧（ＡＩ）概念股的業績表現。鴻海十一月營收創同期新高，可見輝達伺服器的需求依然強勁。甲骨文、博通分別將在十日、十一日盤後公布財報，對ＡＩ行情也具有指標性作用。