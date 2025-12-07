聽新聞
0:00 / 0:00
Fed可望降息 鮑爾談話成最大變數
受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美股上周五繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在聯準會今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。
延遲公布的九月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數年增百分之二點八，符合市場所料。芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算降息機率高達百分之八十七。華爾街也預料美國總統川普明年初公布新任聯準會主席人選後，二○二六年會有更多次降息。
Certuity投資長威爾契說：「更重要的是鮑爾在會議後有關二○二六年利率可能路徑的談話。」
美國銀行策略師哈奈特則警告，如果聯準會本周發出鴿派訊號，當前樂觀氣氛會面臨考驗，因為這可能暗示經濟成長減速比預期嚴重，「聯準會鴿派降息導致長期公債湧現賣壓，是唯一能終結耶誕上漲行情的因素」。
鮑爾任期到明年五月屆滿。Mercer Advisors投資管理副總裁克拉考爾說：「我認為市場更關注的是接下來誰會上任？這個人是否真的會主導降息，甚至在一定程度上無視數據走向？」
除聯準會決策外，投資人也關注人工智慧（ＡＩ）概念股的業績表現。鴻海十一月營收創同期新高，可見輝達伺服器的需求依然強勁。甲骨文、博通分別將在十日、十一日盤後公布財報，對ＡＩ行情也具有指標性作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言