聽新聞
0:00 / 0:00

Gemini 3聲勢猛 OpenAI新模型迎戰

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
OpenAI執行長奧特曼日前告訴員工，已啟動「紅色警戒」行動，以迅速回應日益激烈的競爭，科技媒體報導，6日傳出GPT-5.2的更新已準備提前。資料照片。路透
OpenAI執行長奧特曼日前告訴員工，已啟動「紅色警戒」行動，以迅速回應日益激烈的競爭，科技媒體報導，6日傳出GPT-5.2的更新已準備提前。資料照片。路透

科技媒體The Verge報導，知情人士透露，OpenAI最快本周推出最新人工智慧（ＡＩ）模型GPT-5.2，迎戰來勢洶洶的Gemini 3，目前已將九日標記為發布日。

OpenAI原本計畫在十二月稍晚推出，但來自競爭對手的壓力，迫使該公司把發布時程提前。消息人士表示，5.2更新應能縮小谷歌上個月推出Gemini 3所形成的差距。Gemini 3登上排行榜榜首，並讓OpenAI執行長奧特曼以及身兼xAI執行長的馬斯克都印象深刻。

另一家科技媒體The Information先前報導，根據奧特曼的說法，OpenAI的下一代推理模型在內部評估中「領先Gemini 3」。

OpenAI的計畫發布日期，經常會因應開發挑戰、伺服器容量問題，或競爭對手的AI模型發表與洩漏而有所調整。這也意味著，如果計畫最終有所變動，GPT-5.2可能會稍晚於九日推出。

在推理方面取得大突破的Gemini 3，在眾多基準測試中都優於OpenAI最先進模型。根據LMArena排行榜，Gemini 3可說剛問世就屠榜。過去幾個月，愈來愈多用戶增加使用Gemini的時間。

因此，在日前外媒爆料的OpenAI內部備忘錄中，奧特曼已下達「紅色警戒」，希望把重心放在提高ChatGPT的品質，其他產品則延後推出。

OpenAI的優勢在於應用程式介面（ＡＰＩ）使用率，以及龐大的ChatGPT用戶群。大多數使用其ＡＰＩ的開發者較不願意改變，他們發現在現有基礎上進行開發和擴展能帶來更大的收益，且對很多公司來說，OpenAI就是他們現有的基礎。

但也有其他分析師認為，最大的市場還是消費者，這也是Google的命脈所在，因為數十億消費者每天都會選擇使用Google。儘管對Google而言，要改變每周八億用戶使用ChatGPT的習慣，會是一場艱辛的戰鬥，但若應用程式開發者認為Google的成本結構值得付出代價，就會改變其應用程式使用的模型。

AI ChatGPT Gemini OpenAI 奧特曼 馬斯克

延伸閱讀

「大賣空」本尊貝瑞高喊AI泡沫後 箭靶轉向這間公司

馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

LOL／T1接受馬斯克Grok AI《英雄聯盟》對戰！表示「我們準備好了」

「毀童年」…中美合拍動畫「哪吒與變形金剛」將開播 網酸邪門

相關新聞

Fed可望降息 鮑爾談話成最大變數

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美股上周五繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在聯準會今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。

Gemini 3聲勢猛 OpenAI新模型迎戰

科技媒體The Verge報導，知情人士透露，OpenAI最快本周推出最新人工智慧（ＡＩ）模型GPT-5.2，迎戰來勢洶...

OpenAI是下一個網景？「大賣空」本尊貝瑞再發聲 暗示亡之者必微軟

高喊AI泡沫的電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）如今將矛頭轉向這波AI的引爆者：OpenAI。

華納改嫁Netflix！ 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

美股估值高聳入雲，「泡沫」警語不絕於耳，就在此時傳出串流影音龍頭Netflix將以830億美元（含債）收購華納兄弟探索（...

第2只珍柏金持有過「柏金包」拍賣 8900萬落槌…得標者身分未公開

已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比（Sotheby's）的阿...

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

美銀（BofA）首席策略師哈奈特預測，2026年大宗商品漲勢將全面大爆發，價格走勢圖可能像2025年的金價一樣衝高。換言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。