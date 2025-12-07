聽新聞
0:00 / 0:00

彭博調查 學者：聯準會明年可能再降息兩次

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

根據彭博資訊對經濟學家的調查，聯準會（Fed）官員本周料將降息，以因應勞動市場可能急遽惡化，明年可能再降兩次，每次1碼，但明年3月前將按兵不動，以觀察更多數據。

調查指出，Fed繼9、10月前兩次會議都降息後，本周將再次降息，並預料在2026年3月後至年底前，將再度進行兩次降息，幅度皆為1碼。

可觀的多數受訪者說，Fed官員將再度表明「就業市場下行風險於近月上升」，一如10月的聲明。Scope Rating經濟學家申恩說：「相較於鷹派，Fed的鴿派似乎稍占上風。」「如果Fed確實再度降息，我們可以預期（主席）鮑爾將強調之後將暫停降息，以等待更多經濟信號」。

決策官員在權衡物價穩定與充分就業陷入高度分歧。幾位地區聯準銀行總裁已擔憂，隨著關稅開始導致物價上漲，通膨可能黏著；但其他官員則表示，還有進一步降息空間，以支撐就業市場。

上次決策會議後公布的數據，也未能指引明路。Verizon、亞馬遜等大型企業已在近月宣布大規模裁員，但每周的首次申領失業救濟金人數仍未跳增。

另外，美國於9、10月經歷史上最長政府關門後，尚未公布最新通膨數據的勞工部統計局，已表示需要一些時間才能恢復數據發布。

多數受訪的經濟學家認為，川普政府將挑選國家經濟委員會主席哈塞特接任Fed主席。但是在政府的候選名單中，多數受訪者視Fed理事沃勒為最佳人選。

降息 Fed

延伸閱讀

鴻海財報助攻AI…Fed降息預期推美股逼近新高 鮑爾下周談話成最大變數

5大投顧展望2026年台股 看好高點3萬點是低標

終結連二黑 台幣周線翻紅 後市看升

就市論勢／高階 PCB、銅箔 動能強

相關新聞

降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美國股市上周五（5日）繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在Fed...

美國9月PCE年增2.8% 低於預期Fed本周降息亮綠燈

美國商務部經濟分析局5日公布因政府停擺而延後的9月通膨報告，結果顯示核心個人消費支出（PCE）平減指數年增2.8%，略低...

韓磁吸外資「贏」戰AI軍備賽 搶搭全球智慧浪潮

AI算力即國力，掀起世界各國新一波軍備競賽。南韓投資促進局（invest KOREA）局長金泰亨表示，南韓首要戰場瞄準半...

國際銀價再觸及新高

國際銀價5日盤中再創歷史新高，也是連續第二周周線上揚，反映指數股票型基金（ETF）的強勁買盤，正為銀價的凌厲漲勢增添柴火...

彭博調查 學者：聯準會明年可能再降息兩次

根據彭博資訊對經濟學家的調查，聯準會（Fed）官員本周料將降息，以因應勞動市場可能急遽惡化，明年可能再降兩次，每次1碼，...

記憶體瘋漲效應 戴爾、聯想 PC 醞釀漲價

科技新聞網站Trendforce獨家報導，人工智慧（AI）伺服器記憶晶片需求激增，正把動態隨機存取記憶體（DRAM）價格...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。