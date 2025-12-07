彭博調查 學者：聯準會明年可能再降息兩次

根據彭博資訊對經濟學家的調查，聯準會（Fed）官員本周料將降息，以因應勞動市場可能急遽惡化，明年可能再降兩次，每次1碼，但明年3月前將按兵不動，以觀察更多數據。

調查指出，Fed繼9、10月前兩次會議都降息後，本周將再次降息，並預料在2026年3月後至年底前，將再度進行兩次降息，幅度皆為1碼。

可觀的多數受訪者說，Fed官員將再度表明「就業市場下行風險於近月上升」，一如10月的聲明。Scope Rating經濟學家申恩說：「相較於鷹派，Fed的鴿派似乎稍占上風。」「如果Fed確實再度降息，我們可以預期（主席）鮑爾將強調之後將暫停降息，以等待更多經濟信號」。

決策官員在權衡物價穩定與充分就業陷入高度分歧。幾位地區聯準銀行總裁已擔憂，隨著關稅開始導致物價上漲，通膨可能黏著；但其他官員則表示，還有進一步降息空間，以支撐就業市場。

上次決策會議後公布的數據，也未能指引明路。Verizon、亞馬遜等大型企業已在近月宣布大規模裁員，但每周的首次申領失業救濟金人數仍未跳增。

另外，美國於9、10月經歷史上最長政府關門後，尚未公布最新通膨數據的勞工部統計局，已表示需要一些時間才能恢復數據發布。

多數受訪的經濟學家認為，川普政府將挑選國家經濟委員會主席哈塞特接任Fed主席。但是在政府的候選名單中，多數受訪者視Fed理事沃勒為最佳人選。