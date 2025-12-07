美國9月PCE年增2.8% 低於預期Fed本周降息亮綠燈

美國商務部經濟分析局5日公布因政府停擺而延後的9月通膨報告，結果顯示核心個人消費支出（PCE）平減指數年增2.8%，略低於市場預期，且實質消費支出疲軟，強化聯準會（Fed）本周降息依據。

不計食品與能源價格的核心PCE平減指數，是Fed官員用來衡量通膨的最主要工具。9月核心PCE年增率為2.8%，較道瓊預期低0.1個百分點，也略低於8月的2.9%。若與8月相比，月增0.2%，整體表現大致符合市場預期。

整體PCE年增率同為2.8%，月增0.3%，均符合預期。但年增率較8月增加0.1個百分點。這代表「川普關稅」的影響正在持續蔓延著，商品價格月增0.5%，服務價格上升0.2%，食品價格上漲0.4%，能源價格攀升1.7%。

個人消費支出方面，9月較8月僅溫和增加0.3%，增幅較8月修正值的0.5%明顯放緩，且低於預測值0.1個百分點；實質個人消費支出增幅則由8月的0.2%進一步縮減至零。

路透分析，主要是生活成本持續上揚，加上就業市場走弱。9月個人所得增加0.4%，優於預估的0.3%。個人儲蓄率維持在8月的4.7%不變。

儘管延遲公布的9月通膨數據已屬相對過時的指標，但仍是Fed本周召開聯邦公開市場委員會（FOMC）利率會議前，所能掌握的最後一份相關物價資訊。報告發布後，美股又再上漲，因交易員預期本周三聯準會將再降息25個基點（1碼）。芝商所FedWatch工具顯示，本周Fed降息的機率為87.2%。

聯準會官員現在對利率該有走向出現罕見分歧。核心通膨仍高，令鷹派不安；鴿派則是把重點放在就業不佳，已導致實質消費支出疲弱。

近期美國勞動力市場指標顯示就業成長趨緩，部分民間數據點更呈現裁員增加。不過上周勞工部的數據顯示，初領失業金人數下降。另根據5日發布的密西根大學消費者信心調查報告，12月初指數為53.3，較11月提升4.5%，也高於華爾街預期的52。

報告亦發現，消費者通膨預期下降，一年的預期降至4.1%，五年降至3.2%，均為今年1月以來最低。

除此之外，日前財長貝森特表示，將推動新規，要求地區聯準銀行總裁候選人須在該轄區居住至少三年；而被視為下任Fed主席最熱門人選的哈塞特亦在5日接受福斯新聞訪問時表示，對貝森特的此項要求予以支持。

哈塞特還表示，「當前Fed體制設計中令人遺憾的一點是，始終對利率都有投票權的是住在華府和紐約的人」，他和貝森特討論改變此一現狀。