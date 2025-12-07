國際銀價5日盤中再創歷史新高，也是連續第二周周線上揚，反映指數股票型基金（ETF）的強勁買盤，正為銀價的凌厲漲勢增添柴火。

銀價5日盤中一度大漲3.9%至每英兩59.33美元，刷新盤中歷史新高紀錄，收盤漲幅略微收斂，報每英兩58.59美元，一周來累計漲幅為4%。白銀ETF從1日至4日的新增持倉總量，已超越7月以來的任何一周，反映投資人對白銀的濃厚興趣，儘管有跡象表明銀價可能漲過頭。

銀價今年來已上漲近100%，漲幅超越金價的60%。近兩個月更因倫敦市場歷史性的供應緊張，促使銀價加速上漲。隨著更多白銀已運至倫敦這個全球最大的白銀交易重鎮，近幾周供應緊張緩解，但其他市場也浮現供應吃緊的局面。中國大陸的白銀庫存，已降至近十年新低。