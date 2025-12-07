降息預期激勵美股紅通通 本周鮑爾談話 市場關注明年利率路徑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美國股市上周五（5日）繼續上漲，逼近歷史高點。路透
受到投資人預期聯準會（Fed）會在本周降息的激勵，美國股市上周五（5日）繼續上漲，逼近歷史高點。所有人目光如今擺在Fed今年最後一次會議，尤其關注主席鮑爾會後談話是偏鷹還是偏鴿。

標普500指數和道瓊工業指數5日上漲0.2%，那斯達克綜合指數上漲0.3%。三大指數周線漲幅均在0.3%以上。費城半導體指數和台積電ADR分別上漲1.1%和0.6%，一周下來，費半漲3.8%，台積電ADR漲1.1%。輝達上周上漲3.1%，扭轉連二周頹勢。

延遲發布的9月個人消費支出（PCE）物價指數年增2.8%，符合市場所料，這項Fed青睞的通膨指標並未改變華爾街對Fed本周降息的預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算本周降息的機率高達87%。華爾街也預料美國總統川普明年初公布新任Fed主席人選後，2026年會有更多次降息。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）說：「Fed是支配當天市場信心的主力，這種情況要等到下周FOMC會議結束後才會止息。」Certuity投資長威爾契（ Scott Welch）說：「如果他們不降息，市場反應將會非常負面。」

由於美股已反映降息預期，因此Fed降息本身不會推高股價，威爾契說：「更重要的是鮑爾在會議後有關2026年利率可能路徑的談話。」威爾契說：「如果他說…別指望之後會有更多降息，我認為市場可能會對此有所反應。」

鮑爾任期到明年5月屆滿。Mercer Advisors投資管理副總裁克拉考爾（David Krakauer）說：「我認為市場更關注的是接下來誰會上任？這個人是否真的會主導降息，甚至在一定程度上無視數據走向？」

