1分鐘看世界／微軟與博通洽談合作 客製化晶片可能更換隊友

The Information引述知情人士報導，微軟正洽談與博通（Broadcom）合作客製化晶片，可能意味相關業務未來將從邁威爾（Marvell）手中轉往博通。這些討論時值微軟等業者正爭相取得更多半導體並擴增AI產品，提高對這類客製化晶片的需求。輝達正主宰AI半導體市場，而博通可能是最具競爭力的對手。

另據消息人士透露，邁威爾正試圖藉由減免部分晶片設計前期工程費用，爭取從Meta獲得更多業務。Meta目標是在2027年推出自研晶片。

美國／不再建議新生兒接種B肝疫苗 台灣疾管署不跟進

美國疾管中心疫苗小組5日表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，理由是未知疫苗引發自體免疫疾病風險。台灣疾管署說考量兩地盛行率不同，決定不跟進。

美國／標普500指數調整名單 納入CRH、Carvana

標普道瓊指數公司宣布最新一季指數再平衡調整，把CRH、Carvana和Comfort Systems USA納入標普500指數，取代LKQ、Solstice先進材料、Mohawk工業。

南韓／三星Q3折疊機市占64% 穩居全球龍頭

據市調機構Counterpoint Research統計，三星電子第3季在全球折疊智慧手機市場市占率提高至64%，穩居業界龍頭；華為持平於15%居次，Motorola以7%居第三。

日本／軟銀強攻AI基建商機 擬收購相關私募業者

彭博資訊報導，軟銀集團正洽談收購專注於資料中心資產的私募股權業者DigitalBridge，並計劃在收購完成後將其下市，反映軟銀正試圖把握人工智慧（AI）基礎建設的建置潮。

越南／前11月對美貿易順差增27% 顯示川普關稅無助縮小差距

越南統計局公布，今年前11個月對美貿易順差年比激增27.5%至1,216億美元，超越去年，反映川普關稅措施無助縮小貿易差距。越南去年是美國的第三大貿易逆差國。

歐盟／六國領袖籲鬆綁2035年禁令 允許插電式混合動力車銷售

義大利總理梅洛尼等六國領袖致函歐盟，要求提案放寬2035年後形同禁止新車使用內燃機的法規，主張不應扼殺競爭，應允許插電式混合動力車以及增程器和燃料電池技術。

德國／退休金法案驚險過關 執政聯盟躲過瓦解危機

聯邦議院5日以318票的略為過半票數通過退休金法案，讓總理梅爾茨執政聯盟避免瓦解危機。梅爾茨所屬陣營內部一些議員原本反對該法案，擔心未來引發財政問題。

烏克蘭／與美兩天會談後新進展 同意「安全安排架構」

美國和烏克蘭經過兩天會談後，已同意一項「安全安排架構」。兩國代表討論「維持持久和平所需的嚇阻能力」，並同意相關進展取決於「俄羅斯是否對長期和平展現承諾」。