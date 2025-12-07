在南韓聖水洞的新創實驗場 看見長期願景

要吸引外資投資，除了租稅優惠考量外，最關鍵的要件還是人才，以及能否留才長住。今年南韓最大年度外資招商盛會「Invest Korea Summit 2025」期間，南韓貿易投資振興公社（KOTRA）與南韓觀光公社安排外媒走訪有「首爾布魯克林」之稱的聖水洞，展示勇於創新、持續翻新的城市體質。

聖水洞從製鞋工廠與倉庫聚集地，轉型為咖啡館、設計品牌與藝文空間密集的新興街區，老工業外觀保留，內部成為新一代品牌與新創的實驗場，被視為首爾「從工業到創意」的縮影，更是南韓宣示投資製造升級與生活環境的重要指標。其中，Olive Young N Seongsu是聖水洞代表性景點，也是Olive Young最大旗艦店，開幕一年吸引超過百萬人次造訪。從韓妝、美妝保養到生活選品，這裡既是消費據點，也是觀察南韓國內需與品牌創新的放大鏡，讓想布局亞洲消費市場的資本，可以直觀看到「錢花在哪裡、人流在哪裡」。

不遠處的HAUS NOWHERE SEOUL則把零售推向更前衛的版本。這棟由Gentle Monster母公司IICOMBINED打造的空間，兼具總部與多品牌概念店功能，被形容為「更像美術館而不是百貨」。透過大型裝置與沉浸式動線，示範如何把設計、內容與商業空間打包成可輸出的IP，空間本身就成為向跨國資本遞出的名片。

如果說Invest Korea Summit上，南韓端出MAX聯盟、半導體超級聚落與投資補助優惠，展現南韓政府吸引外資的硬實力，聖水洞則展現南韓的軟實力：南韓是一個適合工作、創業與生活的地方。南韓不只強化調整產業政策，更聚焦打造一個能留住全球人才、讓外資看見長期願景的都市生態系。