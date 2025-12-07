南韓政府補助、減稅並進 科技競爭力升級

經濟日報／ 特派記者朱子呈／南韓首爾報導

南韓近年端出投資補助，涵蓋稅負減免到高階人才簽證等優惠，吸引聯發科（2454）、日月光投控（3711）、旺矽（6223）、威剛（3260）等台灣科技廠近年赴韓設廠或擴大營運。韓方期待，未來進一步深化台灣半導體與記憶體供應鏈在地化，與三星、SK海力士形成更緊密的產業網絡，為MAX聯盟與半導體超級聚落提供支撐。

南韓投資促進局（Invest KOREA）局長金泰亨表示，近年南韓政府從投資補助、稅負減免到高階人才簽證，透過更具競爭力的補助與人才制度，全方位檢視投資環境，鎖定半導體、AI與智慧製造等產業。

金泰亨表示，南韓長年政策都圍繞三個原則：一是「廚房桌經濟」，優先照顧勞工與低收入家庭；二是維持主權信用與國際評等，以持續吸引外資；三是強化產業競爭力，在缺乏天然資源的前提下，以製造與技術優勢立足全球。

南韓自2024年起將投資補助規模拉高到約14億美元，對被列為「新成長動能」與「國家戰略技術」的產業，補助上限可由總投資額的40%至50%提高到55%；同時提供企業所得稅與僱用稅減免，外籍專業人才最多可享十年五成工資稅減免，再疊加地方稅優惠，形成「稅＋現金＋融資」組合。

更關鍵的是，AI已被正式認定為「國家戰略技術」，相關投資案除補助之外，在研發與資本支出上還可享較高比例稅額抵減，等於在資金與稅負兩端同步加碼。

在人力布局上，南韓一方面透過政策培養本地人才，選定包括先進半導體在內的12大「國家戰略技術」領域，預計2025年投入逾1.7兆韓元科研預算；另一方面，鬆綁高階科技人才簽證與工作規範，對掌握關鍵技術的外籍工程師與研究員提供較長居留與稅負優惠，鼓勵企業以「專案＋團隊」形式整批引進。

