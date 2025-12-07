違反數位服務法 X遭歐盟開罰1.4億美元

歐盟（EU）5日以違反數位服務法（DSA）為由，對馬斯克旗下社群平台X開罰1.2億歐元（1.4億美元），是歐盟援引DSA開出的首張罰單，理由是該平台違反透明度規定，包括透過誤導性設計讓用戶取得「藍勾勾」帳號。X有90天時間修正，否則可能面臨進一步罰款。

此舉可能再次引發美國川普政府不滿，但這筆罰款約占X預計2025年23億美元廣告收入的6%，而且其實這次的處罰本來可能更重。布魯塞爾當局原本考慮以馬斯克整個企業集團為基礎來計算開罰依據，也就是納入Starlink、xAI、Boring與X的營收，經過兩年調查後，卻放棄採用較高的罰款基準，顯示歐盟有手下留情。

歐盟對X的處理方式，將成為未來對待TikTok、Meta等公司的範本，若是對X沒有作為，可能危及整個監管架構的可信度。

美國副總統范斯（JD Vance）4日率先在X發文警告歐盟：「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」，他的貼文獲馬斯克留言回應「感激不盡」。

歐盟執委會副主席維爾庫南告訴媒體：「這項決定與X的透明度有關，與審查無關」，反駁了范斯的指控；歐盟執委會就馬斯克2022年入主推特（X前身）後引進的藍勾勾驗證制度提出質疑，因為這代表任何人只要付費就能獲得原本象徵真實身分的標籤。