SpaceX擬轉售內部人股票 估值衝8,000億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

知情人士透露，SpaceX正準備轉售內部人的股票，將使該公司估值上看8,000億美元，反超OpenAI的5,000億美元，再次成為全球最有價值的未上市公司；另據美國專利與商標局，SpaceX已提交「Starlink Mobile」的商標申請，顯示馬斯克可能打算利用快速成長的星鏈衛星網路系統，建立一家行動通訊服務商。

彭博引述知情人士說法報導，SpaceX正在洽談以每股400美元的價格轉售內部股份，遠超7月時的212美元，若成真預計估值將介於7,500-8,000億美元間，幾乎比7月的4,000億美元翻倍。而且SpaceX據悉已告知投資人及金融機構，目標明年下半年辦理首次公開發行股票（IPO）。

SpaceX會透過所謂的要約收購接洽投資人，這類交易通常每年進行兩次，員工和投資人可以出售手中的股份，從這家已有將近25年歷史但仍未上市的公司變現。

隨著SpaceX發展成為美國政府不可或缺的服務供應商，除了負責衛星與太空人發射任務，也透過星鏈提供全球寬頻網路，涵蓋從美國山區到烏克蘭戰爭前線等地。

SpaceX 美國 投資人

