韓磁吸外資「贏」戰AI軍備賽 搶搭全球智慧浪潮

經濟日報／ 特派記者朱子呈／南韓首爾報導
韓國Invest KOREA局長金泰亨（中）出席韓國投資峰會（IKS）外國媒體記者會。KOTRA／提供
韓國Invest KOREA局長金泰亨（中）出席韓國投資峰會（IKS）外國媒體記者會。KOTRA／提供

AI算力即國力，掀起世界各國新一波軍備競賽。南韓投資促進局（invest KOREA）局長金泰亨表示，南韓首要戰場瞄準半導體；他強調，AI與超級電腦的發展正把全球推向「超級智慧」邊緣，未來對算力與能源需求將是現在的數倍，「南韓勢必要同時加大對半導體與能源兩大領域投資力道，才追上這一波AI浪潮」。

南韓最大年度外資招商盛會「Invest Korea Summit 2025」10月30日在首爾登場，為期二天，由南韓產業通商資源部（MOTIE）與南韓貿易投資振興公社（KOTRA）共同主辦，南韓投資促進局執行，吸引逾2,000名全球投資人與官員與會，現場簽訂約12.1億美元（約新台幣382億元）投資意向，凸顯全球資本對南韓在AI及高階製造領域的關注。

南韓兩個月前啟動「MAX」（Manufacturing Information Transformation Alliance）聯盟。這個由產業通商資源部與南韓商工會議所共同主導的聯盟，由部會首長與商工會議所會長擔任共同主席，目標未來五年讓製造業生產力提升30%。

金泰亨分析，目前製造業約占南韓GDP的26.6%。在其他條件不變的假設下，若能提升30%生產力，相當於五年累積幾乎8%的額外經濟成長，「換算成年複合成長率約1.5個百分點，相較IMF預估今年南韓經濟成長率僅約1%，這是一個真正的「關鍵變局（game changer）」。

他強調，南韓政府同步推進再生能源、清潔氫能與核能布局，若電力供給無法跟上，AI伺服器與資料中心的投資就會被迫踩煞車。

目前南韓位於「南部京畿半導體超級聚落」（Semiconductor Mega-Cluster）以平澤、華城、龍仁、利川、安城、城南板橋、水原等地為核心，已有19座晶圓廠運轉；到2047年前，將新增13座量產廠與三座研發廠，預計帶動民間投資高達622兆韓元（約新台幣14.4兆元）。

金泰亨指出，南韓具備高品質製造數據、世界級數位基礎建設，加上完整的AI晶片與記憶體供應能力，「當我們向外資介紹南韓時，希望傳遞的不只是單一投資案，而是一個可以共同成長的生態系。」MAX與半導體超級聚落正是這個新生態系的核心支柱。

