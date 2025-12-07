Meta攜媒體提供即時新聞 將收購AI穿戴裝置新創

臉書母公司Meta 5日宣布與多家新聞出版業者合作，將以AI聊天機器人為用戶提供即時新聞與資訊更新；合約的細節條件不公開。另外，為拓展在穿戴裝置的布局，Meta收購了AI穿戴裝置新創公司Limitless。

Meta表示，公司已經和今日美國報、時人雜誌、CNN、福斯新聞、福斯運動、每日傳訊（The Daily Caller）、華盛頓觀察家報、法國世界報等新聞發行商，達成商用AI資料合作協議。AI聊天機器人提供的新聞資訊，將提供網頁連結到合作媒體的報導文章和網站。

鑑於AI服務的市場競爭越來越激烈，Meta希望吸引更多用戶。Meta的對手們也都在投入大量資金，簽定授權使用內容的合約，提供更多服務。

Meta指出，「當你詢問Meta AI與新聞有關的問題時，現在可以收到來自更多元來源的資訊以及連結，幫助你了解符合你興趣的、適時的相關內容。」

因為Llama 4模型的表現不佳，Meta在AI競賽中急著想要維持競爭力，除了承諾投入數十億美元打拚，最近媒體又報導，公司準備大砍元宇宙方案的預算。

另外Meta在穿戴裝置方面，也有新動作，將收購AI穿戴裝置新創Limitless，交易條件不公開。Limitless生產一種墜子形狀的裝置，以AI驅動，可錄下談話內容並生成摘要。使用者可將裝置以像項鍊墜子一樣戴上，或如胸針般夾在衣服上。

Meta先前將穿戴裝置的焦點放在智慧眼鏡，近期推出的雷朋智慧眼鏡意外走紅。執行長祖克柏曾說，智慧眼鏡有望取代智慧手機，成為人們取得翻譯、聊天機器人等AI工具的主要裝置。收購Limitless顯示祖克柏為推動他標榜的「個人超級智慧」，探索的領域由「看」再擴及到「聽」。

Limitless原先主要投資者是創投公司Andreessen Horowitz和OpenAI執行長奧特曼。公司最近一次公開的估值是2023年時的3.67億美元。

針對Meta的混合實境（MR）眼鏡研發，則是傳出代號「Phoenix（鳳凰）」的開發計畫，因需要調校更多細節，將延後到2027年再發表。