OpenAI反擊傳提前推新模型 CEO奧特曼聲稱在內部評估中領先對手

經濟日報／ 編譯周辰陽／綜合外電
科技媒體The Verge報導，知情人士透露，OpenAI最快可能在本周推出最新人工智慧（AI）模型GPT-5.2，迎戰來勢洶洶的Gemini 3，原本計劃在12月稍晚推出，但來自競爭對手的壓力迫使該公司把發布時程提前，目前已將9日標記為發布日。

報導指出，GPT-5.2已準備好發布，最快可能於本周初亮相。消息人士表示，5.2更新應能縮小Google上個月推出Gemini 3所形成的差距。Gemini 3登上排行榜榜首，並讓OpenAI執行長奧特曼以及身兼xAI執行長的馬斯克都印象深刻。

另一家科技媒體The Information先前報導，根據奧特曼的說法，OpenAI的下一代推理模型在內部評估中「領先Gemini 3」。

OpenAI的計劃發布日期，經常會因應開發挑戰、伺服器容量問題，或競爭對手的AI模型發表與洩漏而有所調整。這也意味著，如果計畫最終有所變動，GPT-5.2可能會稍晚於9日推出。

在推理方面取得大突破的Gemini 3，在眾多基準測試中都優於OpenAI最先進模型。根據LMArena排行榜，Gemini 3可說剛問世就屠榜。過去幾個月，愈來愈多用戶增加使用Gemini的時間。

因此，在日前外媒爆料的OpenAI內部備忘錄中，奧特曼已下達「紅色警戒」，希望把重心放在提高ChatGPT的品質，其他產品則延後推出。

OpenAI的優勢則在於廣泛的應用程式介面（API）使用率，以及龐大的ChatGPT用戶群。大多數使用其API的開發者較不願意改變，他們發現在現有基礎上進行開發和擴展能帶來更大的收益，且對很多公司來說，OpenAI就是他們現有的基礎。

分析師認為，與護城河強度更重要的關聯是不重複買家/用戶的數量。因此，最大的市場還是消費者，這也是Google的命脈所在，因為數十億消費者每天都會選擇使用Google。

儘管對Google而言，要改變每周8億用戶使用ChatGPT的習慣，會是一場艱辛的戰鬥，但若應用程式開發者認為Google的成本結構值得付出代價，就會改變其應用程式使用的模型。

「大賣空」電影原型貝瑞5日則說，所有稍微懂的人都知道，OpenAI就是下一個網景（Netscape），註定失敗、現金大量外流；微軟一邊想辦法撐住它，另一邊把它排除在資產負債表之外、把它吃乾抹淨。那為什麼OpenAI還能一直拿到資金？因為整個產業需要一場5,000億美元的IPO，而且要儘快發生。

