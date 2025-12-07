記憶體瘋漲效應 戴爾、聯想 PC 醞釀漲價

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

科技新聞網站Trendforce獨家報導，人工智慧（AI）伺服器記憶晶片需求激增，正把動態隨機存取記憶體（DRAM）價格推得更高，使個人電腦（PC）和筆電製造商備感壓力，戴爾（Dell）預計本月中調漲價格多達兩成，聯想明年1月也將跟進。

報導引述業內消息來源說，聯想已開始通知客戶，預定2026年初正式調漲售價。同時，戴爾也已事先知會客戶醞釀漲價事宜，知情人士透露這波漲幅至少15%~20%，最快本月中生效。

彭博資訊11月底報導，戴爾營運長克拉克當時即示警，「從未見到記憶體晶片價格漲得這麼兇」，旗下各個產品線成本全面升高。

根據Trendforce掌握的業內消息，聯想提醒客戶，現行報價與售價將於1月1日失效，反映兩大因素：記憶體晶片短缺，以及AI技術迅速整合。

聯想指出，全球供應鏈緊繃現象，導致記憶體成本飛漲，影響遍及整體硬體訂價，而企業競相部署AI應用，把高效能系統需求推上空前高峰，也加劇供應吃緊，建議客戶儘快下訂單，確保能夠以現行價格進行採購。

另外，朝鮮日報財經平台Chosun Biz報導，DDR5等DRAM價格過去一年來已躍漲70%，日益壓縮PC製造商利潤。全球PC領導廠商如聯想、惠普（HP）、戴爾以及三星電子和樂金電子，據說下重新評估2026年產品計畫，包括AI PC和平板。

