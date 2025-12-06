大賣空貝瑞再發聲：OpenAI是下一個網景？暗示亡之者必微軟
高喊 AI 泡沫的電影「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry）如今將矛頭轉向這波AI的引爆者： OpenAI。
他5日同步在X平台和Substack發文說：「我真的相信，所有知情者對此早已心知肚明。我相信，我在《Unicorns & Cockroaches》一文中論到 Dwarkesh （網紅作家帕特爾（Dwarkesh Patel）對納德拉（微軟執行長）的訪問已經說明了這一切。
他將 OpenAI 比做當年的網景（Netscape）：「它正在大失血，而微軟正努力以現金來回交易讓它維持營運，同時繼續擺在在資產負債表外。整個產業迫切需要一次 5,000 億美元的 IPO，以便資金能加速循環。」
網景之所以垮台正因為微軟。網景成立於1994年，第一個產品是網頁瀏覽器發布四個月內，即雄霸全世界近 75% 的瀏覽器市場。微軟利用 Windows 的壟斷優勢，免費搭載自己的 IE瀏覽器，消滅了網景的商業模式。網景2003 年解散。
