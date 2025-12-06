華納改嫁Netflix！ 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

美股估值高聳入雲，「泡沫」警語不絕於耳，就在此時傳出串流影音龍頭Netflix將以830億美元（含債）收購華納兄弟探索（WBD）的消息。市場老手警告，這可能是泡沫化的前兆。

市場老手麥納馬拉在社群媒體平台Bluesky發文說：「收購時代華納，現已成為每個泡沫的正式時刻。」

檢視前三次涉及華納（Warner）的併購交易便知，麥納馬拉此語並非毫無根據。

1990年1月10日，時代集團（Time Inc.）與華納完成合併，組成紐約時報所謂的「世上最大的媒體與娛樂集團」。九個月後，美股標普500指數大跌11%，那斯達克綜合指數跌掉20%。不過，這兩個股價指數幾個月後又重新站上新高價位。往好的方面看，時代華納合併交易或可稱為更長遠「榮景」將至的預兆？

2000年，美國線上（AOL）宣布以1,820億美元併購時代華納，組成規模3,500億美元的媒體巨人，當時的3,500億美元可謂天文數字。但這樁交易對時代華納股東來說，與「災難」無異。接下來的兩年半，標普500指數狂瀉44%，那斯達克指數慘跌75%。後來，標普500在金融海嘯前夕再創新高，隨後市況急轉直下，投資人持股票面價值慘虧；那斯達克則熬了漫長的16年，才重返千禧年價位。

2018年6月，時代華納又嫁人了，這回迎娶者是AT&T。梅開三度的情況好些：美股沒有崩盤（新冠肺炎疫情怎能歸咎於AT&T）。不過，或許這筆交易不能算在內，因為到2021年基本上已分家了。但從AT&T股東觀點來看，這證明又是一場可悲的結合。

2025年這一次，會不會終於皆大歡喜？無從得知。Netflix砸重金收購時代華納，是划算的交易，或預示美股「頭部」將至？只憑過去三次合併的結局，無法斷定將來的發展。

但有一點可確定：市況瞬息萬變。

2010年底，面對規模小但迅速崛起的Netflix來勢洶洶，時代華納時任執行長比克斯告訴紐約時報：「這有點像是，一支阿爾巴尼亞部隊能征服世界嗎？我不認為如此。」