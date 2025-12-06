快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

第2只珍柏金持有過「柏金包」拍賣 8900萬落槌…得標者身分未公開

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比的阿布達比拍賣會出售，以286萬美元（約新台幣8900萬元）落槌。圖／法新社
已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比的阿布達比拍賣會出售，以286萬美元（約新台幣8900萬元）落槌。圖／法新社

已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比（Sotheby's）的阿布達比拍賣會出售，以286萬美元（約新台幣8900萬元）落槌。

法新社報導，愛馬仕1984年為已故法國傳奇歌手塞吉甘斯柏格（Serge Gainsbourg）的前伴侶珍柏金（Jane Birkin）設計1款以她為名的包包，其後柏金包成為現代奢侈品經典代表，受到全球時尚愛好者競相尋購。

2023年辭世的珍柏金共擁有過4個柏金包，她生前便曾出售她的柏金包來籌措慈善資金。其中她獲贈的首只柏金包今年7月才在巴黎的1場拍賣會上以858萬歐元（新台幣3億1300萬元）歷史高價再度拍出。

今天拍出的這只柏金包被冠上「柏金旅人」（Birkin Voyageur）名稱，是珍柏金在2003年獲贈，包包內裡還有她親筆以法文寫下：「我那伴我環遊世界的的柏金包。」

蘇富比透過聲明表示，「珍柏金的手提包傳奇持續令收藏家著迷」，這次拍賣歷時11分鐘，共有6人競標，最終成交價是拍賣前預估的23萬至43萬美元約6倍之多。

得標者是透過電話競標，身分未公開。

本月15日還有第3個珍柏金持有過的柏金包將在法國公司德魯奧（Drouot）於巴黎舉行的拍賣會上等待競標。

柏金包 愛馬仕 拍賣會 法國 蘇富比

延伸閱讀

訪法國拓展水果市場 黃偉哲會晤國會議員深化國際交流

馬克宏結束訪中 中國學者：兩國峰會達預期

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

黃偉哲首度訪問法國 拓展台南農產品進軍歐洲

相關新聞

鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

美銀（BofA）首席策略師哈奈特預測，2026年大宗商品漲勢將全面大爆發，價格走勢圖可能像2025年的金價一樣衝高。換言...

鴻海財報助攻AI…Fed降息預期推美股逼近新高 鮑爾下周談話成最大變數

受到投資人預期聯準會（Fed）會在下周降息的激勵，美國股市周五繼續上漲，接近歷史高點。所有人目光如今擺在Fed今年最後...

華納改嫁Netflix！市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

美股估值高聳入雲，「泡沫」警語不絕於耳，就在此時傳出串流影音龍頭Netflix將以830億美元（含債）收購華納兄弟探索（...

第2只珍柏金持有過「柏金包」拍賣 8900萬落槌…得標者身分未公開

已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比（Sotheby's）的阿...

SpaceX啟動二級股份出售 估值可望擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

華爾街日報5日引述知情人士報導，SpaceX正在啟動二級股份出售，估值將達到8000億美元（台幣約25.2兆元），超越O...

川普恐成攔路虎？Netflix收購華納兄弟探索 五大重點一次看

串流巨擘Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）達成協議，將以72...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。