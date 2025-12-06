第2只珍柏金持有過「柏金包」拍賣 8900萬落槌…得標者身分未公開

已故英國女星珍柏金持有的1只法國時尚品牌愛馬仕（Hermes）為她設計的「柏金包」今天在蘇富比（Sotheby's）的阿布達比拍賣會出售，以286萬美元（約新台幣8900萬元）落槌。

法新社報導，愛馬仕1984年為已故法國傳奇歌手塞吉甘斯柏格（Serge Gainsbourg）的前伴侶珍柏金（Jane Birkin）設計1款以她為名的包包，其後柏金包成為現代奢侈品經典代表，受到全球時尚愛好者競相尋購。

2023年辭世的珍柏金共擁有過4個柏金包，她生前便曾出售她的柏金包來籌措慈善資金。其中她獲贈的首只柏金包今年7月才在巴黎的1場拍賣會上以858萬歐元（新台幣3億1300萬元）歷史高價再度拍出。

今天拍出的這只柏金包被冠上「柏金旅人」（Birkin Voyageur）名稱，是珍柏金在2003年獲贈，包包內裡還有她親筆以法文寫下：「我那伴我環遊世界的的柏金包。」

蘇富比透過聲明表示，「珍柏金的手提包傳奇持續令收藏家著迷」，這次拍賣歷時11分鐘，共有6人競標，最終成交價是拍賣前預估的23萬至43萬美元約6倍之多。

得標者是透過電話競標，身分未公開。

本月15日還有第3個珍柏金持有過的柏金包將在法國公司德魯奧（Drouot）於巴黎舉行的拍賣會上等待競標。