鹹魚翻身？2026商品漲勢可比今年金價 美銀策略師喊押寶這2類股

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀策略師預期，目前表現落後的石油與能源股，2026年可望揚眉吐氣。圖／路透
美銀（BofA）首席策略師哈奈特預測，2026年大宗商品漲勢將全面大爆發，價格走勢圖可能像2025年的金價一樣衝高。換言之，此刻遭投資人嫌棄的石油股和能源股，明年可能鹹魚翻身。

哈奈特指出，川普2.0政府「讓經濟熱起來吧」的政策，加上政治民粹主義和通膨攀升，可能合力引爆一波大宗商品多頭行情，漲勢將凌駕債券。他說：「很快，所有大宗商品走勢圖看起來都會像金價一樣。」

他指出，最近金屬價格、天然資源股GNR，以及被視為大宗商品行情指標的拉丁美洲股票，價格全面超越歷史高峰，已可見端倪。

明年大宗商品迎多重利多

哈奈特說，2026年美國期中選舉在即，白宮勢必強力政策做多，投資人要搭上這班「經濟火熱」列車，押寶大宗商品是最佳途徑。

他並重申，市場看多氣氛依然旺盛，有賴三大「護盤」力量持續發威，包括：聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策、白宮大釋政策利多，以及Z世代散戶堅信「逢低就是買點」。

哈奈特指出，主要國家的貨幣與財政政策已大幅轉變。2010年代，各國經濟剛從2008年全球金融海嘯的低谷復甦，各國央行維持寬鬆的貨幣政策，但政府謹守財政撙節；疫後時期，政策轉向財政寬鬆，利率政策則幾近於零。但那些時代已成過去。

再者，全球化已在2010年代達到顛峰，他認為現在的時代精神將導致大宗商品價格表現完勝債券，因長期表現落後而此刻備受鄙視的石油/能源類股，將成為最佳的反向操作交易。持股含埃克森美孚和雪佛龍的道富SPDR能源精選行業ETF（XLE），今年來大跌46%。

哈奈特發現，大宗商品相對於債券的10年滾動報酬率，現已升上2008年以來最高水準。

能源股自秋季以來已漸有起色，一大因素是企業紛紛投資人工智慧（AI）資料中心，對能源需求若渴。

仍看淡美債展望

至於債券展望，哈奈特維持悲觀法。理由包括：全球央行降息周期已近尾聲（例如日本正醞釀升息，澳洲央行下周可望連續第三次維持利率不變）；中國大陸和日本公債殖利率攀升；而且，歷史往例顯示，1970年以來七位Fed新主席獲提名後三個月，美債殖利率期間都傾向升高，無一例外。

現任Fed主席鮑爾任期在明年5月屆滿。

