迎戰谷歌Gemini 3！OpenAI傳最快下周發布GPT-5.2更新

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）日前告訴員工，公司已啟動「紅色警戒」（code red）行動，以提高ChatGPT的品質，迅速回應來自谷歌和Anthropic日益激烈的競爭。The Verge 6日報導，知情人士透露，OpenAI正準備以即將推出的GPT-5.2更新，作為對Gemini 3的首次回應。

根據報導，GPT-5.2已準備好發布，最快可能於下周初亮相。消息人士表示，5.2更新應能縮小谷歌上個月推出Gemini 3所形成的差距。Gemini 3登上排行榜榜首，並讓奧特曼以及身兼xAI執行長的馬斯克都印象深刻。

《The Information》本周稍早報導，根據奧特曼的說法，OpenAI的下一代推理模型在內部評估中「領先Gemini 3」。知情人士透露，OpenAI原本計畫12月稍晚推出GPT-5.2，但來自競爭對手的壓力使發布時程提前，目前已將9日標記為發布日。OpenAI未在截稿前回應詢問。

The Verge 8月披露GPT-5將推出時指出，OpenAI的計畫發布日期經常會因應開發挑戰、伺服器容量問題，或競爭對手的AI模型發表與洩漏而有所調整。這也意味著，如果計畫最終有所變動，GPT-5.2可能會稍晚於9日推出。