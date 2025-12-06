快訊

預期聯準會持續降息 美股收高

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

市場樂觀人士預期，通貨膨脹若保持溫和，聯準會（Fed）可能本月降息，且明年還會多次調降，美國股市今天收高。

道瓊工業指數終場上漲104.05點，或0.22%，收在47954.99點。

標準普爾500指數上漲13.28點，或0.19%，收在6870.40點。

科技股為主的那斯達克指數上漲72.99點，或0.31%，收在23578.13點。

費城半導體指數上漲78.867點，或1.09%，收在7294.836點。

