聽新聞
0:00 / 0:00
預期聯準會持續降息 美股收高
市場樂觀人士預期，通貨膨脹若保持溫和，聯準會（Fed）可能本月降息，且明年還會多次調降，美國股市今天收高。
道瓊工業指數終場上漲104.05點，或0.22%，收在47954.99點。
標準普爾500指數上漲13.28點，或0.19%，收在6870.40點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲72.99點，或0.31%，收在23578.13點。
費城半導體指數上漲78.867點，或1.09%，收在7294.836點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言