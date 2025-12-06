聽新聞
美9月PCE年增2.8% 符合市場預期

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國商務部今天發布的數據顯示，全美9月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增2.8%，符合市場預期。美國因為先前政府關門，導致9月PCE數據延後至今才公布。

福斯財經新聞網（Fox Business）報導，美國9月整體PCE月增0.3%，年增2.8%，符合倫敦證券交易所集團（LSEG）經濟學家的預測。

據報導，剔除波動較大的食品和能源價格後，美國9月核心PCE月增0.2%，年增2.8%，核心月增率符合預期，但年增率略低於市場預期。

PCE數據是美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標。當通膨率低於預期，預計市場將提高對於2026年將多次降息的期待。

