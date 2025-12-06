日銀暗示升息 日圓走揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

知情人士透露，日本銀行（央行）官員已準備在本月稍後的政策會議上升息，還會表明對繼續升息敞開大門。消息帶動日圓匯率走升。日圓兌美元5日盤中一度升值0.5%，報154.35日圓。

彭博資訊引述的消息人士表示，除了升息外，日銀還將指出，若央行的經濟展望如預期實現，將會繼續升息，同時對於最終升息到何種程度，將維持審慎態度。

官員們預期，在12月19日為期兩天的會議結束時，有高度可能性會升息1碼，將基準利率升至0.75%。若此次升息成真，將使日本政策利率達到自1995年以來最高水準。市場關注的重點之一，是央行會多積極地暗示後續可能的升息步調。

在日銀總裁植田和男1日發表演說，表示決策委員會將針對升息做出「適當判斷」後，市場對升息的預期大幅上升。一項隔夜交換指標顯示，交易人士預期日銀本月升息的機率約90%，高於一周前的不到60%。

知情人士本周稍早向彭博透露，若日銀決定於12月升息，首相高市早苗政府中的重要官員也不會阻擋。

在做出最終政策決定前，日銀將持續觀察即將公布的數據和資訊，官員把升息視作調整貨幣寬鬆的程度，而非緊縮，因為實質利率仍低於零，目前的金融情勢仍支持經濟擴張。

日本總務省同日公布，經調整後，10月家庭支出較去年同期下滑3%，為六個月來首度意外下降，也比預期差，主要受交通與住宅支出減少影響，在日銀準備考慮在本月升息之際，經濟數據凸顯出國內需求脆弱。

升息 日銀 日圓匯率

日銀暗示升息 日圓走揚

