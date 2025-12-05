快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

10年來首見！比特幣重挫但美股大漲 兩者走勢罕見分道揚鑣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
比特幣今年來下跌3%，與美股標普500指數同時期大漲16%走勢背離，是2014年以來首見。路透
比特幣今年來下跌3%，與美股標普500指數同時期大漲16%走勢背離，是2014年以來首見。路透

美股標普500指數2025年迄今漲幅超過16%，而比特幣今年來則下跌3%，兩者走勢分道揚鑣是2014年以來首見。

彭博資訊報導，即使在過往的加密幣寒冬，比特幣價格走勢與其他風險性資產走勢背離的情況也極為罕見。

川普2.0政府放寬監管法規，加上機構投資人紛紛擁抱加密幣，使比特幣今年漲勢凌厲，10月6日漲上126,000美元的歷史新高，但後來隨散戶投資人買氣疲乏而一路下挫，過去兩個月來約已跌掉10%，市值蒸發逾10億美元，目前在90,000美元價位附近徘徊。

比特幣傳統上與股價齊漲齊跌，這種關聯性在新冠肺炎疫情期間特別顯著，當時的低利率環境助漲股票、加密幣和各種投機色彩濃厚的資產。

但如今，比特幣顯然已脫隊。在AI概念股飆漲、資本支出激增，且投資人踴躍重返股市之際，僅比特幣獨憔悴。與此同時，黃金和白銀價格近來也勁揚，距改寫歷史新高僅一步之遙。

Miller Tabak+公司首席市場策略師馬雷說：「比特幣是一種主要由動能驅動的資產。過去十年間，市場動能大致偏多時，比特幣一直領頭衝鋒。但今年貴金屬光芒耀眼，吸走不少資金。」

隨著投資人對加密幣信心急轉直下，比特幣ETF吸引的資金流入也已減緩。比特幣的長期持有者甚至反手賣出。主要技術指標也紛紛閃現行情轉弱訊號。

但多倫多FRNT金融公司執行長烏雷帝認為，比特幣目前表現失色，是因為先前漲幅超越其他風險性資產，亦即率先漲的也就率先跌。比特幣過去兩年來的表現遙遙領先美股標普500指數，一部分因素是川普政府力挺使然。他認為，美股現在正奮力追趕，而比特幣漲多拉回也屬正常。

比特幣 資產 投資人

延伸閱讀

比特幣強彈 白銀、銅價創高

比特幣差點失守8.5萬美元

記憶體缺貨南亞科、華邦電受惠...但電腦廠要完？專家：若真缺貨到2027不樂觀

富爸爸作者曝史上最大崩盤已至：AI將摧毀就業 持有「這資產」免驚

相關新聞

串流劇變！Netflix砸720億美元吃下華納片廠與HBO Max 這票IP全入手

串流巨頭Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元收購其片廠與串流服務HBO Max等資產，結...

全球用戶大崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價重跌

今（5）日下午多個網站與網路服務突然大當機，畫面跳出「500 Internal Server Error」，包括Dcard、Canva、Zoom...

屢踩紅線！歐盟首援引數位服務法 開鍘X平台43億

歐洲聯盟（EU）今天以違反數位服務法（DSA）為由，對馬斯克（Elon Musk）旗下社群平台X開罰1億2000萬歐元（...

10年來首見！比特幣重挫但美股大漲 兩者走勢罕見分道揚鑣

美股標普500指數2025年迄今漲幅超過16%，而比特幣今年來則下跌3%，兩者走勢分道揚鑣是2014年以來首見。

美股早盤／市場緊盯PCE數據 大盤齊揚 道瓊漲0.3%

美股三大指數5日早盤全面走揚，投資人等待通膨數據出爐，這些資訊可能左右聯準會（Fed）下周的利率決策。

一問能知天下事…Meta宣布合作媒體機構 AI助理將提供即時新聞

美國社群媒體巨擘Meta今天宣布，將把多家主要新聞機構的內容整合進旗下人工智慧（AI）助理中，讓用戶在旗下平台查詢相關問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。