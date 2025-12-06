Netflix砸720億美元 收購華納兄弟探索公司

串流巨擘Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）達成協議，將以720億美元收購其片廠與串流服務HBO Max等資產。這項歷史性交易將為娛樂業帶來巨大變革，串流龍頭將吃下一家好萊塢歷史最悠久、最受尊崇的電影公司。

按照協議，每位華納兄弟探索股東將可獲得每股23.25美元的現金，以及價值約4.50美元的Netflix股票，換算後華納的估值為每股27.75美元。以此計算，股權價值約為720億美元。若包含負債，整體企業價值約為827億美元。

華納兄弟探索會依原定計畫，推動分拆電視部門Discovery Global，該部門旗下擁有龐大的付費電視頻道版圖，包括TNT與CNN等。

這樁收購案預計會在電視頻道業務分拆後完成，時程目前預估落在2026年第3季。

這項併購案對Netflix而言是一次重大策略轉變，該公司先前從未做過此等規模交易。在不具備作品或工作室優勢下，這家串流先驅靠著向其他公司買進節目，再進而擴展到發展原創內容，已成為了好萊塢最具價值的公司。

分析師指出，Netflix之所以推動收購，是因為想長期掌握熱門影視節目的版權，並在拓展遊戲業務、尋找新成長路徑之際，減少對外部片廠的依賴。

華納以其龐大片庫聞名，從「綠野仙蹤」、到「哈利波特」系列，再到包括超人與蝙蝠俠在內的DC漫畫宇宙。交易也把HBO Max的內容一併納入，包括「黑道家族」與「冰與火之歌：權力遊戲」等經典美劇。

華納兄弟在收到多方的併購提案後，10月公開求售。除了Netflix，另一家老牌電影公司派拉蒙天舞（Paramount Skydance）和有線電視業者康凱斯特（Comcast）也有意競標。派拉蒙日前才指控華納兄弟競標過程不公，特別青睞Netflix，使這場競標出現爭議。

隨著觀眾轉向Netflix稱霸的串流產業，傳統電視產業正面臨大幅萎縮。最近一季，隨著顧客取消訂閱和廣告商流失，華納兄弟的有線電視部門營收銳減23%。

近30年前以影音光碟出租服務起家的Netflix，和成立於1920年代的華納兄弟，去年營收旗鼓相當，都約為390億美元。

華納兄弟的招牌內容將提供Netflix強大的節目編排，以維持對迪士尼和派拉蒙等挑戰者的領先。這項交易將勢必面臨到美國和歐洲的反托辣斯審查，Netflix也已對此提出示警。

加州共和黨議員伊薩（Darrell Issa）已發函給美國監管機關，表達對Netflix任何可能交易的反對，認為結果將可能有損消費者。但Netflix主張，自己仍有YouTube等最大競爭對手。