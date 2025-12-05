一問能知天下事…Meta宣布合作媒體機構 AI助理將提供即時新聞

快訊

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
Meta宣布，將把多家主要新聞機構的內容整合進旗下AI助理中，讓用戶在旗下平台查詢相關問題時獲得即時資訊。路透社

美國社群媒體巨擘Meta今天宣布，將把多家主要新聞機構的內容整合進旗下人工智慧（AI）助理中，讓用戶在旗下平台查詢相關問題時獲得即時資訊。

法新社報導，Meta指出，當用戶詢問新聞相關問題時，Meta將提供即時新聞、娛樂及生活類內容，來源包括其與美國有線電視新聞網（CNN）、福斯新聞（Fox News）、法國世界報（Le Monde）、時人雜誌（People）及今日美國報（USA Today）等合作媒體。

根據路透社，Meta表示，該公司與多家新聞出版商達成多項商業AI資料協議，包括今日美國報、時人雜誌、CNN、福斯新聞、每日傳訊（The DailyCaller）、華盛頓觀察家報（The WashingtonExaminer）及法國世界報等。

據報導，這些合作將使Meta能透過旗下AI聊天機器人，連結新聞出版商的文章與網站，提供「即時」新聞與更新內容。

