大陸科技股來年漲贏美股？ 2026「十大驚奇」預測出爐

華爾街知名策略師韋恩（Bryon Wien）2023年去世，但他生前連續37載發表「十大驚奇」年度預測的傳統後繼有人。英國研究公司Variant Perception剛發布2026年「十大驚奇」預測，包括新興市場股市明年表現將超越歐美股市，中國大陸科技股漲勢更勝美國科技股。

韋恩大部分職涯在摩根士丹利度過，曾任大摩首席美國投資策略師，並於2009年加入私募基金巨人黑石集團（Blackstone）。他的年度「十大驚奇」預測向來是投資人期待的年度大預言，因為乍看下引人側目，箇中卻蘊涵真知灼見，啟發投資人跳脫框架思考。

所謂「驚奇」，意指發生機率高於50%、但市場普遍認定機率僅33%的事件。

MarketWatch報導，總經研究公司Variant Perception連續第二年發表「十大驚奇」預測，也沿襲韋恩「50%機率/33%共識」的架構。

該公司研究團隊預期，2026年大趨勢是，經濟基本上「尚可」，美國名目經濟成長率（國內生產毛額成長率加通膨率）至少可達5%。

他們寫道：「這種大環境通常對股市有利，且會導致美元走強、債券殖利率底部有撐。」這群分析師指出，過去兩個月來，美股、美元和美債殖利率走勢正是如此。

經濟大環境看似良好，但仍可能潛伏其他問題。他說說：「主要的逆風是估值，以及股、債市某些區塊缺乏風險溢價，這意味資金將輪動到新興市場、價值股和落後股。簡單說，或許有『估值』問題，但尚未見到『總經』問題。」

下列是Variant Perception預測的2026年「十大驚奇」：

第一點值得補充說明，即資產支出成長可能擴及AI以外的領域。隨著川普2.0關稅政策大致明朗化，銀行業的商業放款由緊轉鬆，需求也增強。美企明年也可能善加利用「大而美法案」的減稅優惠措施，包括固定資產購置成本可享獎勵性折舊100%，以及研發支出立即列入當年度費用。此外，2025年油價、美元、美債殖利率同步下滑，也給美國製造業帶來順風。

但Variant Perception指出，製造業景氣回升未必嘉惠美國勞工。2026年的情況可能類似2002年至2003年那段「無就業復甦」，主要靠聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策和生產力提升驅動。

至於油市展望，他們認為，原油供過於求的市場共識看法有道理；但在衡量風險後顯示，2026年油價歷經劇烈震盪後，年底可能收漲。