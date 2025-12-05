歐元區第3季經濟成長率0.3% 較初值略微上修
歐盟統計局（Eurostat）今天公布，歐元區第3季經濟成長率為0.3%，較10月底公布的初值0.2%略微上修，也進一步超越外界預期。
法新社報導，其中歐元區第2大經濟體法國雖然遭遇政局動盪，仍順利守住優於預期的第3季成長率初值。區域最大經濟體德國的成長則維持停滯。
數據還顯示，歐洲聯盟（EU）當中經濟成長最快的國家是丹麥，成長率達到2.3%。
歐盟執行委員會（European Commission）11月將歐元區明年經濟成長率預估由先前提出的1.4%下修至1.2%，因考量到國際貿易與地緣政治緊張帶來的風險對歐洲經濟造成壓力。
