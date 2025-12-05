美股年終行情旺 投資人能放心？美銀警告Fed下周決策暗藏一大風險

美國銀行（Bank of America）策略師警告，如果美國聯準會（Fed）下周公布的經濟展望過於謹慎，美國股市年底這波漲勢可能告終。

在美股標普500指數逼近歷史高點之際，投資人相信Fed降息、通膨持續降溫及經濟成長持續充滿韌性的情境將成真，這對美股而言是最佳情境。不過，美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）表示，如果Fed下周開會時發出鴿派訊號，這種樂觀氣氛將面臨考驗，因為這可能暗示經濟成長減速比預期嚴重。

哈奈特說：「Fed鴿派降息導致長期公債湧現賣壓，是唯一能終結耶誕上漲行情的因素。」

隨著投資人押注Fed將進一步降息以提振不斷走軟的勞動市場，美股近來持續走揚。利率交換市場顯示，Fed 10日降息1碼機率已從一個月前的六成大幅上升至逾九成，交易員也已全面押注2026年9月前Fed將降息三次。

哈奈特和團隊認為，美國政府可能干預以避免通膨過熱及失業率升至5%，建議投資人2026年買進「不貴」的中型股來為這種可能性布局。這些策略師預期經濟景氣循環相關類股相對上漲空間最大，例如建商、零售商、不動產投資信託和運輸股。