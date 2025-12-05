串流劇變！Netflix砸720億美元吃下華納片廠與HBO Max 這票IP全入手

串流巨頭Netflix 5日宣布，已與華納兄弟探索達成協議，將以720億美元收購其片廠與串流服務HBO Max等資產，結束了與派拉蒙天空之舞與Comcast之間、對這批歷史悠久珍貴資產的爭奪戰。

按照協議，每位華納兄弟探索股東將可獲得每股23.25美元的現金，以及價值約4.50美元的Netflix股票，換算後華納的估值為每股27.75美元。以此計算，股權價值約為720億美元，若包含負債，整體企業價值約為827億美元。

Netflix將收購華納兄弟探索的電影製片廠與串流服務HBO Max。華納兄弟探索則會依原定計畫，推動分拆電視部門Discovery Global，該部門旗下擁有龐大的付費電視頻道版圖，包括TNT與CNN等。

近年來顛覆媒體產業的串流巨頭Netflix，將透過這樁鉅額交易攜手歷史悠久的華納兄弟片廠。華納以其龐大片庫聞名，從「綠野仙蹤」、到「哈利波特」系列，再到包括超人與蝙蝠俠在內的DC漫畫宇宙。交易也會把HBO Max的內容一併納入，包括「黑道家族」與「冰與火之歌：權力遊戲」等經典美劇。

這樁收購案預計會在電視頻道業務分拆後完成，時程目前預估落在2026年第3季。

分析師指出，Netflix之所以推動收購，是因為想長期掌握熱門影視節目的版權，並在拓展遊戲業務、尋找新成長路徑之際，減少對外部片廠的依賴。

然而，這筆交易很可能在歐洲與美國遭遇強烈的反壟斷審查，原因是：Netflix這個全球最大的串流服務業者將買下另一家擁有HBO Max、並握有近1.3億訂閱用戶的競爭對手，勢必引發監管機關的高度關注。