全球用戶大崩潰！Cloudflare再出包「這些網站大當機」 盤前股價重跌

今（5）日下午多個網站與網路服務突然大當機，畫面跳出「500 Internal Server Error」，包括Dcard、Canva、Zoom、LinkedIn以及Claude等平台都傳出災情，網友哀號一片，紛紛以為是自己網路異常。

據外媒《經濟時報》（The Economic Times）報導，短時間內大量平台無法連線，推估事故與全球網路基礎架構大廠Cloudflare疑似技術故障有關。Cloudflare是全球近兩成網站背後的基礎建設，只要系統出現異常，便可能引發一連串連線中斷。

《彭博》報導，Cloudflare表示已修復導致多家銀行、Shopify、Zoom與LinkedIn等網站無法連線的問題。「修復措施已經實施，我們正在監控結果。」公司於其系統狀態頁面上說明，稍早Cloudflare的控制面板與相關API也曾出現異常。

受到事故影響，Cloudflare股價5日盤前一度下跌最多6%，之後收復部分跌幅，轉為下跌約2.5%。

事實上，這已非該廠近期首次事故。Cloudflare在11月時也曾發生全球大當機，連Spotify、ChatGPT、甚至美國總統川普的社群平台Truth Social都受到波及。當時執行長普林斯（Matthew Prince）公開致歉「很抱歉造成網路世界的痛苦」，強調並非駭客攻擊，而是保護系統自身出錯。

今日Cloudflare尚未公布詳細原因，但世界各地已陸續回報異常情況。事故發生後，社群平台上湧入大量抱怨與哀號，許多人表示工作受影響，也有人驚呼「不要再發生這種情況了...」、「為什麼又當機啊？」、「我沒辦法工作了」。